Amthrya: veröffentlichen Videoclip

Amthrya ist eine Black Death Metal Band der Avantgarde aus Italien und der Schweiz mit weiblicher Stimme. Ein Jahr nach der Veröffentlichung ihrer zweiten CD Incision Of Gem (November 2018) beschlossen sie, ein Videoclip von Letters To My Dears – Thoughts Of A Lost Man zu produzieren. Derzeit wird am dritten Album gearbeitet, das 2020 veröffentlicht werden soll.

Die Band wird im nächsten Jahr beim Schwarzburger Metalwiese Festival 2020 auf der Bühne stehen.

Seht hier das Video:

Amthrya sind:

Kasumi Onryo – Vocals

Barry – Composer, Vocals, Guitar

Vins – Bass Guitar

Fabius – Drums

Amthrya online:

https://amthrya.bandcamp.com

https://www.facebook.com/AmthryaOfficial/