Buchtitel: Nikki Sixx – The First 21

Sprache: Englisch

Seitenanzahl: 224 Seiten

Genre: Biografie, Musik

Release: 22.10.2021

Release deutsche Version: 31.03.2022

Autor: Nikki Sixx

Link: http://sixxammusic.com/

Verlag: Little, Brown, Hannibal Verlag

Buchform: Hardcover, Taschenbuch, eBook

ISBN-Nummer: 978-1-4087-1612-0

ISBN-Nummer (Deutsche Ausgabe): 978-3-85445-729-9

Nikki Sixx scheint gerne sein Leben preiszugeben. Mit Videodokumentationen und Biografien über seine einzelnen Lebensepochen bringt er viel Licht ins Dunkel und offenbart neben dem glorreichen Rockerleben, welches er mit seiner Band Mötley Crüe führt, über die Schattenseiten des Geschäftes. In The First 21 durchleuchtet er seine ersten 21 Lebensjahre. Die Biografie erschien im Englischen bereits im Oktober letzten Jahres. Nun steht die Ausgabe auch auf Deutsch für alle Fans bereit und wir wollen einmal hineinlesen, was Nikki uns alles zu bieten hat.

Nikki Sixx – The First 21 greift auf 224 Seiten die Zeit auf, in der der Musiker noch unter bürgerlichem Namen Franklin Carlton Feranna angesprochen wurde. Die deutsche Ausgabe wurde vor wenigen Wochen am 31.03.2022 über den Hannibal Verlag veröffentlicht. Eine unbeschwerte Kindheit hatte der junge Frankie nicht und wuchs in teilweise chaotischen Verhältnissen auf. Sein Vater ließ ihn und die Familie früh im Stich. Seine Mutter hatte oft andere Sorgen und die Großeltern mussten bei der reiselustigen Truppe oft die Verantwortung für ihn übernehmen. Das ländliche Leben hat Franklin jedoch schon als Jugendlicher nicht erfüllt, der Wunsch nach mehr war immer zu groß. In den Siebzigern tauchte er weiter in die Rockszene ab. Ein Ventil für viele in der Zeit, die nicht einfach war. Den gewünschten Halt in der Musik gefunden, sollte es auf dieser Ebene immer weiter gehen. Die kurze Flucht zu seinem Onkel nach Hollywood sollte das Leben des Musikers nachhaltig verändern. Den ersten Einblick in das Musikbusiness erhalten, wurde der junge Amerikaner mit der Musik des Rockstars angefixt. Über die ersten 21 Jahre berichtet er in diesem Buch selbstironisch von dem kräftigen Schlingerkurs, den seine Jugend nahm, um das Lenkrad herumzureißen und den Weg zum Ruhm zu nehmen, der bekanntlich nicht nur schillernd für Nikki war. Dunkle Orte, kleinen Betrügereien bis hin zu geklauten Instrumenten und fast schon erniedrigenden Aushilfsjobs ist alles in den über 200 Seiten dabei.