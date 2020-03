No Playback Festival 2020: Landesregierung macht Strich durch die Rechnung

Hier das Statement des Veranstalters:

Nichts geht mehr – das No Playback Festival kann diese Woche nicht stattfinden. 😭

Die Landesregierung Baden-WĂŒrttemberg hat soeben alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Leuten in geschlossenen GebĂ€uden untersagt.

Ich weiß, wie ihr euch alle darauf gefreut habt. Aber fragt mal mich! Mein ganzes Leben habe ich die letzten 3 Jahre in dieses Festival investiert. Und natĂŒrlich auch mein Geld. Eine Ausfallversicherung habe ich nicht. Der finanzielle Schaden ist noch gar nicht abzusehen, wird aber im 5-stelligen Bereich liegen.

Jetzt ist geplant, das Line Up zu einem neuen Termin noch einmal zusammenzubekommen. Das wird aber einige Zeit dauern. Gekaufte Tickets behalten ihre GĂŒltigkeit.

Ich bin am Boden zerstört und muss mich von diesem Schlag erstmal erholen. Doch es wird weitergehen! ✊😎

Keep the spirit aLIVE!