Tarja: Gig am 15.03. in La Laiterie Straßburg abgesagt

Hier das Statement der La Laiterie:

<!> Comme vous le savez, la situation exceptionnelle liée au virus Covid19 exige de notre part à tous de suivre scrupuleusement et solidairement les mesures qui s’imposent.

Ainsi :

Un arrêté préfectoral interdit les rassemblements de plus de 50 personnes dans le département du Bas-Rhin à compter du samedi 14 mars et jusqu’à nouvel ordre (sine die).

De plus, un arrêté national annoncé par le premier ministre interdit dès maintenant les rassemblement de plus de 100 personnes.

Ces décisions impactent bien entendu directement l’activité de La Laiterie.

En conséquence, Les concerts de ce week-end n’auront pas lieu et La Laiterie ne pourra accueillir de public dans les prochaines semaines.

En collaboration avec les tourneurs nationaux et internationaux, nous cherchons à reprogrammer les concerts ainsi impactés.

Chaque report fera l’objet d’une communication individuelle (réseaux sociaux, newsletter, site internet etc…).

De plus, une information hebdomadaire récapuitulera l’évolution de la programmation.

Pour ce qui concerne les remboursements des places, nous vous demandons d’être compréhensifs vu le caractère exceptionnel de la situation ; en effet, nous souhaitons vous proposer les mêmes mesures de remboursement que d’habitude en permettant que les places achetées pour les dates prévues restent valables pour la date du report du-dit concert. Chaque concert fera ainsi l’objet d’une procédure individuelle.

En vous remerciant pour votre compréhension et votre solidarité.

L’équipe de La Laiterie et les artistes qui y sont programmés.

<! > Wie ihr wisst, erfordert die außergewöhnliche Situation im Zusammenhang mit dem Covid19-Virus von uns allen, die notwendigen Maßnahmen sorgfältig und solidarisch zu verfolgen.

So:

Ein Präfektoraler Erlass verbietet die Treffen von mehr als 50 Personen im Departement Niederrhein ab Samstag, den 14 März und bis auf weiteres (sine die).

Darüber hinaus verbietet ein vom Premierminister angekündigte nationale Erlass jetzt die Zusammenkünfte von mehr als 100 Personen.

Diese Entscheidungen wirken sich natürlich direkt auf die Tätigkeit der La Laiterie aus.

Folglich finden die Konzerte dieses Wochenende nicht statt und die La Laiterie kann in den nächsten Wochen kein Publikum aufnehmen.

In Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen Drehern versuchen wir, die so beeinflussten Konzerte neu zu programmieren.

Jede Verschiebung wird individuell mitgeteilt (soziale Netzwerke, Newsletter, Website usw.).

Darüber hinaus werden wöchentliche Informationen die Entwicklung der Programmierung rekapitulieren.

Was die Rückzahlung der Plätze betrifft, bitten wir Sie, verständnisvoll zu sein, angesichts des außergewöhnlichen Charakters der Situation zu sein; wir möchten Ihnen dieselben Rückerstattungsmaßnahmen anbieten wie üblich, indem wir die für die für die vorgesehenen Termine erworbenen Plätze gültig bleiben für das Datum der Verschiebung des sogenannten Konzert. Auf diese Weise wird jedes Konzert Gegenstand eines individuellen Verfahrens sein.

Vielen Dank für ihr Verständnis und Solidarität.

Das Team der La Laiterie und die darin programmierten Künstler.