Nordhorn Deathfest 2026: gibt weitere Bands bekannt

Leute! Es wird so richtig laut in Nordhorn! Die Alte Weberei wird zum ersten Mal Schauplatz des Nordhorn Deathfest. Zehn nationale/internationale Death-Metal-Acts werden auf der ersten Ausgabe des NHDF ihr Können zum Besten geben. Neben dem erfolgreichen Grafschafter Metalfest ist das NHDF die zweite „harte“ Metal – Veranstaltung in der Alten Weberei.

November! Hier weitere Bands!

Neben den schon bestätigten Temple Of Dread, Phantom Corporation, Hatedotcom, Nightbearer und Caedere packen wir nun noch:

Carnal Tomb aus der Hauptstadt. Schnörkelloser Death Metal mit starker HM2-Schlagseite. Eine neue Scheibe erscheint 2026 via Testimony Records.

The Heritance, eine weitere Band aus den Niederlanden. Irgendwo zwischen Groove, Thrash und Death Metal, mit viel Energie und Aggressivität!

Seit 1999 treiben Keitzer aus Stadtlohn ihr Unwesen. Death- Grind wie er sein muss, schnell, fies, dreckig und voll auf die Zwölf! Nichts für Poison Fans 😀

Leider mussten Graceless aus den Niederlanden ihre Show aufgrund einer Doppelbuchung für 2026 absagen.

Jedoch konnten wir mit den Landsmännern von Pentacle hochwertigen Ersatz finden. Seit 1990 aktiv steht die Band rund um Frontmann Wannes, für lupenreinen Death Metal ohne Firlefanz! UH!

Der Headliner wird Anfang Dezember angekündigt! Lasst euch überraschen!

Neben den Livebands wird es einen Metal Markt und weitere kleine Überraschungen geben. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt!

Tickets:

Early Dead Bird 28,50 € (lim 100)

Early Bird 31,80 € (lim 150)

Standart VVK 36,20 €

plus VVK Gebühren!

Abendkasse 45,00 €

Ticketlink: https://altewebereinordhorn.reservix.de/p/reservix/event/2433976