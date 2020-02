Osterverlosung 2020: Time For Metal gibt Century Media Records als Partner bekannt

Liebe Leser,

unsere Osterverlosung gehört, wie bereits seit einigen Jahren, auch dieses Jahr zum wiederkehrenden Programm. Neben dem Adventskalender und der Silvesterverlosung bildet die Time For Metal Osterverlosung eine feste Säule in unserem Verlosungszyklus. In diesem Jahr haben wir bereits einige Verlosungen durch, aber wir können euch versprechen, dass noch viele folgen werden! Haltet also die Augen auf und sichert euch mit der Teilnahme CDs, T-Shirts oder Konzertkarten.

Als Partner für die Osterverlosung konnten wir nach ein paar Jahren Pause das Label Century Media Records gewinnen. Sie werden vier Gewinnpakte für die Feiertage zur Verfügung stellen! Wer neben Eier suchen also auch noch Interesse an coolen Gewinnen aus dem Hause Century Media Records hat, sollte ab Karfreitag unser Time For Metal Magazin täglich besuchen!