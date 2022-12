Panicwaves: neue Single und Video „Second“ ist erschienen

Die Hamburger Newcomer Panicwaves haben mit Second eine neue Single mitsamt Video am Start. Für viele dürften sie noch eine Neuentdeckung sein, dabei befindet sich mit Drummer Nico Vaeen (auch Annisokay) eine echte Szenegröße in der Band. Erst im Frühjahr veröffentlichte das Quartett seine erste Single via Streamingplattformen.

Die bescherte ihnen nun einen Vertrag mit dem neu gegründeten Label Easthaven Records ein.

Second handelt vom Bestreiten und Weiterentwickeln moderner Beziehungen. Der Text befasst sich hauptsächlich mit Trennungen und der Bewältigung schwieriger Lebensabschnitte.

„Auch wenn wir solche Einschnitte verarbeitet haben, hinterlasse sie Spuren“, so die Band. „Narben, Vertrauensbrüche oder Traumata können die Folge sein, die wir sicherlich

alle in irgendeiner Form bereits kennengelernt haben. So gut wie jeder von uns schleppt etwas davon mit sich herum.“

