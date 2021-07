Fazit

Die Zielgruppe ist ganz klar das jüngere Publikum. Gossensprache bzw. Jugend-Jargon macht die vier Darstellerinnen authentisch und katapultiert den Serienjunkie direkt in das Problemviertel von Berlin. Nah am Publikum unter der 30-Jahres-Schwelle klingeln die nachvollziehbaren Gründe schnell in den Ohren. Schnelles Geld? Wer möchte das nicht? Wenn da nicht immer die Konsequenzen wären. Gruppenzwang, beste Freundschaft und eine dynamische Entwicklung begleiten die Spannungsspirale der ersten Staffel, die ruhig fortgesetzt werden darf. Mir persönlich fehlt hier und da ein wenig mehr Mut zur Lücke. Viele Handlungen kann man vorher gut erahnen, dafür wurden diese gut visualisiert. 4 Blocks bleibt bei mir in der Polposition im direkten Vergleich mit Para - Wir Sind King. Für Fans von modernem Drama, mit einer guten Portion Härte und frischen Skills kann man ohne Problem ein Antesten empfehlen. Die sechs Stunden ziehen schnell vorüber und angemessen hohes Bonusmaterial bringt die Tiefe in die neue Post Berliner Sause.