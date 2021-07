Eyes Wide Open: veröffentlichen neue Single/Video ‚Burn ‚Em‘

„Die Welt brennt!“

Die Modern-Metal Walze Eyes Wide Open aus Schweden hat ihre neue Single Burn ‚Em veröffentlicht und kündigt ihr kommendes Album Through Life And Death für den 12. November 2021 via Arising Empire an.

Das Album wird als CD, farbige Vinyl und special Bundles bei Impericon & EMP erhältlich sein.

Through Life And Death trägt die Fackel aus der schwedischen Melodic Death Metal-Szene und mischt sie mit modernen Sounds und neuen Einflüssen, die vom Metalcore inspiriert sind. Eingängige Melodien, heftige Drums, pumpender Rhythmus und vielseitige Vocals verschmelzen zu einem eigenen Metal-Stil.

Schaut euch Burn ‚Em jetzt an:

„Four pillars saves me when I fall

Lift me up once for all“

Through Life And Death Tracklist:

1. World On Fire

2. Devastation

3. Fallout

4. Burn ‚Em

5. End Of Days

6. Through Life And Death

7. Eraser

8. Brother

9. Wildfire

10. Echoes (Feat. Richard Sjunnesson, Jonathan Thorpenberg)

11. Where Death Meets Paradise

12. Bridge To The Future

Eyes Wide Open ist eine vierköpfige Modern Metal-Band aus Karlstad (Schweden).

Ihr letztes Album The Upside Down (2019) von insgesamt vier, die bereits veröffentlicht wurden, überkam die Szene wie eine Dampfwalze und ebnete den Weg nach oben.

Eyes Wide Open sind:

Erik Engstrand – Vocals

Kristofer Strandberg – Gitarre

Jesper Lindgren – Bass

Lucas Freise – Schlagzeug

