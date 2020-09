Paradise In Flames: veröffentlichen neuen Song “Devil From the Sky”

Paradise In Flames ist eine Death/Black Metal Band aus Brasilien, die sich 2002 gegründet haben.

2004 veröffentlichten Paradise in Flames ihre erste EP Devil From The Sky. Im Jahr darauf starteten sie ihre erste Tour durch Brasilien und spielten unter anderem auf dem Ceará State Festival, For Chaos.

Ihr erstes Album Homo Morbus Est, veröffentlichte die Band im Jahr 2006 unter Democratic Records Brazil und MDR Records Portugal. Im folge Jahr tourte die Band durch 15 Bundesstaaten in Brasilien und spielte als support für Krisiun bei einigen Shows.

Das zweite Studioalbum Labirinto de Metáforas veröffentlichte die Band 2013. 5 Jahre später kam das erste Musikvideo Hell Is Now.

Das neue Album Devils Collection erscheint am 16.10.20 via Blood Blast Distribution.