Die britischen Kultmetaller PARADISE LOST haben ihr neues Musikvideo zu der bereits angekündigten 7“ Vinylsingle des Songs ‚Blood & Chaos‘ enthüllt, die ab heute in den Regalen steht. Mit dem Clip präsentieren sie einen dystopischen Kurzfilm zum Überlebenskampf in einer postapokalyptischen Welt. Als Regisseur fungierte erneut Ash Pears von AshTV Music Video, der seine Herangehensweise an den Clip wie folgt erklärt:

„In dem Song geht es um Wildnis und Grundinstinkte. Es fühlte sich richtig an, das Video in einer dunklen und dystopischen Post-Stromausfall-Welt spielen zu lassen, wo diejenigen, die sich noch am Leben halten konnten, eigentlich nur noch Plünderer und Kriminelle sind. Dinge, die sie einmal für selbstverständlich gehalten haben wie Batterien, Streichhölzer und Feuerzeuge, sind die Gegenstände, die jetzt am dringendsten gesucht werden. Diese verwirrende neue Welt hat den kompletten Charakter des Protagonisten auf den Kopf gestellt und brachte in ihm die Frage auf, wofür er sogar töten würde. Unser fantastischer Hauptdarsteller Nick Lester hat sich dieser Rolle vollkommen hingegeben und sie somit zum Leben erweckt, ebenso wie seine talentierten Kollegen Adele, Cris und Matt.

Die Band und ihr Team haben uns sehr unterstützt. Ich habe mit ihnen bereits für ‚Beneath Broken Earth‘ zusammengearbeitet, aber dieses erzählerische Video ist ein ganz anderes Eisen. Aber PARADISE LOST sind eine Band, die weiß, was sie will und einem gleichermaßen große Freiheit gibt.

Nick und Greg hatten mir die Ideen zu dem Thema Wildheit und Grundinstinkt geliefert, also nahm ich das auf und entwickelte daraus meine Geschichte.“

Seht den düsteren Clip hier:

http://nblast.de/PLBloodChaosVideo

Oder bestellt die limitierte 7“ Vinylsingle des Songs hier:

http://nblast.de/ParadiseLostMedusaNB

Zusätzlich stellt die Band sogar noch einen zweiten Song namens ‚Symbolic Virtue‘ zum Gratisdownload für alle Fans bereit, die sich in PARADISE LOSTs Mailingliste eintragen möchten:

http://bit.ly/PLMailingList

Habt ihr die letzten Videos verpasst? Hier entlang:

‚The Longest Winter‘ Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ufs-kLZFyjU

Trailer 1: Greg spricht über Songwriting und die Härte der neuen Songs:



Trailer 2: Steve spricht über die Arbeit mit Jaime Gomez Arellano: https://youtu.be/kXPeRv0igDw

Trailer 3: Nick spricht über seine Lyrics, Stephen King und KREATOR: https://youtu.be/u1ll64csjbI

Für Freitag, den 1. September hat die Band außerdem eine exklusive Releaseshow für den 1. September im Stuttgarter LKA Longhorn angekündigt. Nur an diesem Abend werden PARADISE LOST ihr neues Album in voller Länge spielen und zusätzlich noch 8 weitere Songs, die IHR selbst bestimmen könnt. Schaut hier vorbei, um für Eure Lieblingssongs zu wählen und einen von zehn Songausschnitten des neuen Albums zu hören, der ertönt, sobald eure Stimme gezählt wurde:

http://nblast.de/ParadiseLostVote

Bestellt die verschiedenen physischen Formate, sowie brandneues Merch hier vor:

http://nblast.de/ParadiseLostMedusaNB

Oder sichert euch vorab das Album digital und erhaltet ‚Blood & Chaos‘ und ‚The Longest Winter‘ jetzt schon als Instant Grat: http://nblast.de/ParadiseLostDigital

Hier ist der Bandshop: https://www.omerch.eu/shop/paradiselost/

Zudem werden PARADISE LOST im Herbst auf ausgedehnte Europatour kommen, zusammen mit ihren Labelkollegen PALLBEARER und den portugiesischen SINISTRO:

01.09. D Stuttgart, LKA Longhorn *neues Album in voller Länge und Setlistvoting*

08.09. UAE Dubai – The Music Room (Majestic Hotel)

mit PALLBEARER & SINISTRO

27.09. LUX Esch-Sur-Alzette – Kulturfabrik

28.09. D Herford – X

29.09. DK Kopenhagen – Pumpehuset

30.09. S Gothenburg – Sticky Fingers

01.10. N Oslo – John Dee

03.10. FIN Helsinki – Nosturi

05.10. S Uppsala – Katalin

06.10 S Karlstad – Nöjesfabriken

07.10. DK Aarhus – VoxHall

09.10. PL Krakow – Kwadrat *NEU*

10.10. CZ Brno – Fléda Club

11.10. SK Bratislava – Randal Club

13.10. SRB Belgrad – Dom Omladine

14.10. HR Zagreb – Boogaloo Club

15.10. H Budapest – Dürer Kert

16.10. A Wien – Simm City

18.10. D Nürnberg – Hirsch

19.10. D Frankfurt – Batschkapp

20.10. D Saarbrücken – Garage

21.10. CH Genf – L’Usine

23.10. E Barcelona – Razzamatazz 2

24.10. E Madrid – But

25.10. E Bilbao – Santana 27

27.10. F Grenoble – La Belle Electrique

28.10. I Fontaneto D’Agogna – Phenomenon

29.10. D München – Theaterfabrik

30.10. CH Pratteln – Z7

31.10. F Paris – Le Trabendo

03.11. UK London – Electric Ballroom

04.11. UK Leeds – Damnation Festival

06.11. NL Utrecht – Pandora

07.11. NL Tilburg – 013

08.11. D Köln – Live Music Hall

09.11. D Berlin – Columbia Theater

10.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise*

12.12. F Tourcoing – Le Grand Mix

(*nur PARADISE LOST)

Oder seht die Band bereits im Sommer auf den folgenden Festivals:

03. – 05.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. A Graz – Metal on the Hill

13.08. B Kortrijk – Alcatraz Festival

18. – 20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

25./26.08. D Wörrstadt – Neuborn Open Air

