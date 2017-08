Die wunderbaren MISS MAY I sind ab Ende nächster Woche in unseren Gefilden auf Tour und stehen für Interviews zur Verfügung.

MISS MAY I’s sechstes Album „Shadows Inside“ erschien im Juni auf SharpTone Records.



Hier könnt ihr die Jungs live erleben:

10.08.2017 (CZ) Jaromer, Brutal Assault

11.08.2017 (DE) Berlin, Musik & Frieden w/ Within The Ruins

12.08.2017 (DE) München, Backstage w/ Within The Ruins

13.08.2017 (IT) Milan, Circolo Svolta

15.08.2017 (CH) Oberentfelden, Böröm Pöm Pöm w/ Within The Ruins, Aversions Crown

16.08.2017 (DE) Köln, Underground w/ Within The Ruins, Aversions Crown

17.08.2017 (DE) Dinkelsbühl, Summer Breeze

18.08.2017 (DE) Wiesbaden, Schlachthof w/ Within The Ruins, Loathe

19.08.2017 (DE) Flugplatz Allstedt, Destruction Derby

Quelle: www.gordeonmusic.de

Kommentare

Kommentare