Party.San Metal Open Air 2020: Bestätigen Malevolent Creation

Was darfs sein: Geballert & geholzt oder eher gezupft & gedudelt? Wie mögt ihr euren Death Metal am liebsten? Alte Schule skandinavischer oder amerikanischer Bauart? Melodisch oder stumpf? Teschnisch versiert oder direkt aufs Fressbrett? Wenige Genres des Metals sind dermaßen verzweigt und mitunter auch konträt wie der gute alte Death Metal – Lasst uns an euren Vorlieben teilhaben!

Allerdings ist es fast egal welchem Subgenre man huldigt wenn es um die Wichtigkeit so mancher Band im besagten Genre geht. Nicht wegzudenken sind an dieser Stelle Malevolent Creation, die sich schon 1987 gründeten und seitdem 13 Studioalben sowie eine nicht zu unterschätzende Zahl von EPs, Compilations, Demos und Singles in die Welt hinausposaunt haben. Die beiden Anfang-90er Alben The Ten Commandments und Retribution zählen zu den Meilensteinen des rohen Death Metals und jeder der beim lesen dieser Zeilen noch kein Ohr riskieren konnte sollte dies jetzt dringend nachholen!

Herkunft: USA

Stil: Death Metal

Für Fans von: Deicide, Monstrosity