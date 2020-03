Escape The Void: Show mit Ingrane und Byheart in Karlsruhe abgesagt

Hier das Statement von Escape The Void:

CANCELED – THE INHUMAN ANNIVERSARY SHOW

Yesterday we announced to make the ‚Inhuman Anniversary Show‚ happen. Today we have to step back from this announcement.

Due to the current changes because of the SARS-CoV-2 / Covid-19 virus and reasons beyond our control the management of Z10 decided to close the location until further notice and cancel tomorrows event.

This decision was made with a heavy heart and we’re feeling deeply sorry about it. We’ve worked many hours behind the scenes and already ordered new merch to make this show one to remember, but we have to accept the reality.

However, we would like to thank Ingrane, Byheart, Simon Braner and the crew of Studentenzentrum Z10 e.V. for supporting us from the start and all the energy they’ve put into planning this event with us.

At the moment we can’t say if there will be an alternative date for this event in the near future. We will let you know when things become more clear.

Stay well

Escape The Void

ABGESAGT – DIE INHUMAN ANNIVERSARY SHOW

Gestern haben wir angekündigt, die ‚Inhuman Anniversary Show‚ zu veranstalten. Heute müssen wir von dieser Ankündigung zurücktreten.

Aufgrund der aktuellen Änderungen aufgrund des SARS-CoV-2 / Covid-19-Virus und aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, hat das Management von Z10 beschlossen, den Standort bis auf weiteres zu schließen und die morgige Veranstaltung abzusagen.

Diese Entscheidung wurde schweren Herzens getroffen und es tut uns sehr leid. Wir haben viele Stunden hinter den Kulissen gearbeitet und bereits neues Merch bestellt, um diese Show zu einer unvergesslichen zu machen, aber wir müssen die Realität akzeptieren.

Wir möchten uns jedoch bei Ingrane, Byheart, Simon Braner und der Crew von Studentenzentrum Z10 e.V. für die Unterstützung von Anfang an und all die Energie, die sie in die Planung dieser Veranstaltung mit uns gesteckt haben.

Im Moment können wir nicht sagen, ob es in naher Zukunft einen alternativen Termin für diese Veranstaltung geben wird. Wir werden Sie wissen lassen, wenn die Dinge klarer werden.

Bleib ‚gesund

Escape The Void