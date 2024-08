Pekka Laine: neue Single „Sorrow And Pain“ featuring Jay Nemor ist erschienen

Die Evolution der zweiten Single aus dem Album Pekka Laine & The Enchanted In Slumberland (erscheint am 27. September) ist alles andere als vorhersehbar. Es begann vor Jahren mit einer tiefen, geheimnisvollen Männerstimme, die der Gitarrist und Komponist Pekka Laine zufällig im Heimstudio eines Bekannten hörte. Laine erinnert sich lebhaft an dieses Ereignis.

Seht euch jetzt das brandneue Video zu Sorrow and Pain unter der Regie von Ilkka Luttinen auf dem YouTube-Kanal von Svart (hier) an:

„When I heard this vocal sound, something clicked inside of me. Wow! Who is this guy? Gil Scott-Heron reincarnated?“

Es war Jay Nemor, dessen einzigartige Stimme jazzig und gefühlvoll war und den Ton eines geborenen Geschichtenerzählers hatte. Die Saat von Sorrow And Pain war 2015 gesät. Laine hatte mit einem Gospelthema gespielt und einen rau klingenden Lo-Fi-Backing-Track dafür aufgenommen. Jetzt hatte er die perfekte Leadstimme dafür. Der in Houston geborene Ex-Profi-Basketballspieler lebte jetzt in Umeå, Schweden, und teilte seine Zeit zwischen Musik- und Theaterprojekten und dem Familienleben auf. Laine schickte Jay ein Demo von Sorrow And Pain, und er war bereit zu liefern. Alles gut? Nicht ganz. Musik machen ist ein schwieriges Geschäft. Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen war da, aber der Kuchen selbst war nicht gut genug. Die Art und Weise, wie das Stück gespielt wurde, fühlte sich ein wenig generisch und einfach nicht richtig an. Pekka beschloss, mit dem Lied eine kleine Pause einzulegen. Zufällig dauerte diese kleine Verschnaufpause über acht Jahre.

Spulen wir ins Jahr 2022 vor. Laine ist damit beschäftigt, sein zweites Werk als Instrumental-Solokünstler zu schaffen. Umgeben von den talentierten Mitgliedern seiner Live-Band The Enchanted beschließt er, den leider unvollendeten, aber nicht vergessenen Gospelsong auszugraben. Nun war von Anfang an alles klar. Sie behalten Jays herausragende Gesangsspur und werfen Sie alles andere in den Mülleimer: „Let’s rewrite and produce the whole damn thing!“

Zunächst zeichnete Laine mit seiner 12-saitigen E-Gitarre und einem dunklen Fender VI-Twang die Konturen dieser unheimlichen neuen Landschaft. Rhythmus-Assistent Mooses Kuloniemi legte einen dreckigen, aber super-tighten Schlagzeug-Track hin. Toni „El Blanco“ Liimatta, der Alchemist des Sounds, spielte den eiskalten Bass, das Tamburin und verträumte Keyboard-Parts. Tommi Pietiläinen unterstrich den melancholischen und doch funkigen Folk-Vibe der neuen Produktion mit einer hervorragenden Fingerstyle-Gitarre. Mitstreiter Michael Bleu sorgte für einen perfekten Hippie-Gospelchor, der dem Song einen schönen bombastischen Touch verlieh. Da einer der gefragtesten Produzenten/Toningenieure der finnischen Musikszene auch Bassist bei The Enchanted ist, war das letzte Ass im Ärmel ein ziemlich offensichtliches. Väinö Karjalainens Produktions- und Mixing-Arbeiten brachten diese quälende Reise zu einem glorreichen Abschluss.

Pekka Laine fasst die ganze Reise so zusammen: „After all these different phases, Sorrow And Pain feels like an original peace of music. It represents our world, where different influences collide and evolve into something intuitive and fascinating. My cinematic influences come together with Jay Nemor’s authentic voice. I can’t sing gospel. He can. He’s from Houston, a very important place in the history of r&b/soul/gospel music. Jay grew up with that stuff. Now it’s presented in a totally fresh way complete with a sound that’s all us.“

Sorrow and Pain

Text & Songwriting: Pekka Laine

Leadgesang: Jay Nemor

Produktion: Väinö Karjalainen und Toni Liimatta

Erhältlich auch auf einer limitierten 7″-Vinyl mit den Songs Sorrow And Pain b/w Electric Basement (Svart Records). Erscheinungstermin 6. September 2024 (hier).

Pekka Laines zweites Album Pekka Laine & The Enchanted In Slumberland wird am 27. September 2024 digital, als CD und in drei verschiedenen Vinyl-Versionen veröffentlicht: auf klassischem schwarzem Vinyl, wunderschönem transparentem grünem Vinyl und in einer limitierten Auflage von 100 Stück weiß/grün/orangem Marmor-Vinyl, das von Pekka Laine selbst in der Helsingin Levypuristamo handgefertigt wurde. Diese limitierte Auflage ist nur über den Svart Records Webstore erhältlich.

27.9. Pekka Laine: Pekka Laine & The Enchanted in Slumberland (LP/CD Vorbestellung): hier

Pekka Laine online:

https://www.facebook.com/pekkalainemusic/

https://www.instagram.com/pekkalainemusic/