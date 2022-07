Perish: neue Single und Video zu „Joyless“ online

Nachdem Perish mit Soulless und Hopeless vor ein paar Wochen bereits zwei Singles von ihrem Debütalbum The Decline veröffentlicht haben, erschien nun mit Joyless die dritte Single in Form eines apokalyptischen Videos:

Die Band über Joyless:

„Joyless is the third and final single before the album finally drops next week. It’s a swan song for today’s society. Enjoy this disturbing clip and get your copy of The Decline!”

Joyless ist natürlich ab sofort auch auf allen Streaming-Plattformen erhältlich!

Das Debütalbum The Decline erscheint am 29.07.22 über Supreme Chaos / Red Flame auf CD und limitierter Auflage Vinyl und MC Auflage.

Hier könnt ihr das Album vorbestellen: https://link.supremechaos.de/perish/

Info:

Zu einer Zeit, in der extremer Metal anscheinend nur entweder verkopft, verkrampft rückwärtsgewandt oder im schlimmsten Fall anrüchig ideologisch aufgeladen sein kann, wirken Perish erfrischend, denn im Mittelpunkt steht bei ihnen die Musik an sich – genaugenommen melodischer Black Death Metal, wie er Mitte der 1990er gespielt wurde.

Tatsächlich entstand das Trio aus langjährigen Freunden und Musikerkollegen in verschiedenen Projekten so ähnlich wie viele skandinavische Pioniere damals: aus Langeweile in relativer Isolation, bloß nicht in der schwedischen Provinz, sondern in Deutschland während einer Pandemie, die manchen zum Nachdenken brachte: über den gegenwärtigen Lebenswandel des Menschen, die Zukunft und unsere Wurzeln… nicht zuletzt die musikalischen.

Das Universum von Perish ist von Aggression, Wut und einer düsteren Atmosphäre geprägt, während es gleichzeitig Fokus auf Details und Melodie legt. Obwohl die Basis an die frühen Tage des schwedischen Black Death Metal erinnert, halten sich eine gewisse Vintage-Klangästhetik und ein zeitgenössischer Sound die Waage.

Perish sind:

RJ – Vocals, Schlagzeug, Keyboard

FF – Gitarre, Bass

GS – Gitarre, Bass

Perish online:

www.perish-horde.com

www.facebook.com/PERISHhorde