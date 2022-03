Ragnarök Festival am 22.04. und 23.04. in der Stadthalle in Lichtenfels (Vorbericht)

Festivalname: Ragnarök Festival

Ort: Stadthalle, Lichtenfels

Datum: 22.04.2022 – 23.04.2022

Kosten: 77,00 € VK

Genre: Black Metal, Death Metal, Folk, Pagan

Besucher: ca. 4500 Besucher

Veranstalter: http://www.ragnaroek-festival.com

Nach zwei Jahren des Wartens ist es endlich wieder so weit und das Ragnarök Festival in Lichtenfels kann mit Sicherheitsregelungen stattfinden und das bei einem phänomenalen Line-Up! Das zweitägige Festival, welches Pagan-, Folk-, Death- und Black-Metal-lastig ist, hat es sich nicht nehmen lassen, fast alle Bands wieder zu organisieren und zu versammeln, welche 2020 schon hätten auf der Bühne stehen sollen. Die dunkle Fete beginnt am Freitag und wird am Samstagabend wieder beendet. Campingmöglichkeiten und die Schlafunterkünfte können wie gewohnt genutzt werden. Allerdings gibt es auf dem Gelände, beziehungsweise bei dem Einlass, ein paar Regeln. Ob diese nach den neuen Entscheidungen immer noch so bestehen, ist noch nicht abzusehen, hier wird gebeten, die Social-Media-Kanäle zu beobachten, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. So können die Festivalbesucher mit ihrem noch gültigen Ticket aus dem Jahre 2020 das Gelände betreten, zusätzlich dazu wird noch ein negativer PCR-Test oder ein Schnelltest benötigt, welcher am Anreisetag gemacht wurde. Diese Nachweise behalten über die Länge des Festivals ihre Gültigkeit und man benötigt am zweiten Tag keinen weiteren Test mehr. Aufgrund dieser Regelung gibt es eine Sonderregel auf dem Gelände und dies ist der Entfall der Maskenpflicht! Allerdings wird vom Festivalbetreiber appelliert, dennoch eine Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen, damit nach einer zweijährigen Abstinenz das Festival ohne Krankheitsübertragung vonstattengehen kann. Das Tragen obliegt aber jedem Besucher selbst. Ebenso sollte man, wie gewohnt, bei Krankheitssymptomen das Festival nicht besuchen. Man hofft, ab sofort ja wieder jedes Jahr das Festival stattfinden zu lassen.

Aber was erwartet uns jetzt auf dem Ragnarök 2022? Die angekündigt und bestätigten Band sind:

Eluveitie, The True Mayhem, Ensiferum, Dark Tranquillity, Moonsorrow, Vreid, Necrophobic, Dark Fortress, Oceans, God Dethroned, Agathodaimon, Saor, Gehenna, Afsky, Anomalie, Ewiges Fristen, Ferndal, Groza, Karg, Konvent, Livløs, Lucifer’s Child, Skiltron, The Spirit – Band, Wolfchant, Xiv Dark Centuries

Eine Running Order oder ein Zeitablauf ist zurzeit noch nicht veröffentlicht, was aber feststeht, ist, dass die Wikingersverkaufsstände und der Metausschank vor Ort sein werden und man in guter alter Manier mit dem Trinkhorn voller Met die Tanzfläche stürmen kann. Auf eine Welcome Back Party freut sich das ganze Team, und wer nicht dabei sein kann, wird nach dem Festival den Bericht auf Time For Metal lesen können.