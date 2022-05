Razzmattazz: sind „Crazy For Rock And Roll“

Razzmattazz, vierköpfige Hardrock Band aus Metzingen sind „Crazy For Rock And Roll“ – im wahrsten Sinne des Wortes! Denn genau so heißt ihre neueste Single, die am 06.05.22 auf allen digitalen Plattformen erschienen ist. Crazy For Rock And Roll ist schnörkelloser, rotziger kick-ass Mainstream-Hard-Rock mit Mitsing-Garantie sowie einigen Prisen British-Metal!

Razzmattazz (sprich: Räsmatäs) sind für Kenner der Szene längst ein Markenzeichen für Hard Rock mit Kick-Ass Garantie. Ihr Sound, der irgendwo zwischen AC/DC und früherem British-Metal liegt, erzeugt symptomatischen Tohuwabohu und Halligalli, so die eigentliche Bedeutung des Bandnamens Razzmattazz. Die Band liefert erneut voller Spielfreude ab und bringt eine schnörkellose und stampfende Rock-Maschine in die Gehörgänge, die so ziemlich alle Altersklassen abholt.

Razzmattazz

Crazy For Rock And Roll

VÖ: 6. Mai 2022