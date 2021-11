Resolve: veröffentlichen neue Single/Video ‚Forever Yours‘ vom kommenden Debütalbum »Between Me And The Machine«

Resolve veröffentlichen ihre emotionale neue Single Forever Yours als letzten Vorgeschmack auf das kommende Debütalbum Between Me And The Machine, welches am 26. November via Arising Empire erscheint.

„Embracing the dissonance, cause it’s obvious: I’ll be forever yours.“

„Der Abschlusstrack unseres Debütalbums ist für uns vor allem wegen seines lyrischen Inhalts sehr wichtig. Wir wollten Between Me And The Machine mit einer positiveren, selbstakzeptierenden Note beenden. Anthony singt über seine Beziehung zur Musik, wie es ihn komplett verzehrt und gleichzeitig seine größte Stärke ist. Definitiv eine seiner besten Gesangsleistungen auf dem Album, und die Musik ist unsere Interpretation eines Gojira-meets-EDM-Mashups. Wenn das nicht deine Neugierde weckt, dann weiß ich auch nicht weiter.“

– Robin Mariat (Bass)

Resolve werden Landmvrks auf ihrer EU/UK-Tour 2022 zusammen mit Ten56. und Glassbone supporten.

Landmvrks Europe / United Kingdom 2022

Supports: Resolve + Glassbone + Ten56.

30.03.22 Switzerland Aarau Kiff

31.03.22 Switzerland Geneve PTR/L’Usine

01.04.22 Italy Milan Legend Club

02.04.22 Italy Bologna Alchemica

03.04.22 Italy Verona The Factory

05.04.22 Slovakia Bratislava Kulturak Klub

06.04.22 Poland Warsaw Hydrozagadka

07.04.22 Germany Berlin Hole 44

08.04.22 Germany Vechta Gulfhaus

09.04.22 Belgium Antwerp JH Kaddish

10.04.22 Germany Köln Club Volta

11.04.22 Germany Hamburg Logo

12.04.22 Netherlands Arnheim Willemeen KZ

13.04.22 Germany Wiesbaden Schlachthof

14.04.22 Germany Stuttgart Club Cann

15.04.22 Czech Republic Prague Futurum

19.04.22 Germany Trier Miez

20.04.22 Germany München Backstage

21.04.22 Germany Schweinfurt Alter Stattbahnhof

22.04.22 Germany Göttingen Freihafen

23.05.22 UK Birmingham Asylum 2

24.05.22 UK Manchester Rebellion

25.05.22 UK London 229

Tickets: www.landmvrks.com

Sänger Anthony Diliberto, der Bassist Robin Mariat und der Schlagzeuger Nathan Mariat haben ihre Reise im Jahr 2016 begonnen, nachdem sich ihre früheren Projekte getrennt hatten und ihre Absichten darauf abzielten, eine Band für die Ewigkeit zu werden. Mit der Debüt-EP Reverie machten sie 2017 ihren ersten Eindruck, bevor sie 2018 mit der eigenständigen Single Carmela folgten. Erst 2019 fühlten sie sich in ihrem Sound wirklich zu Hause.

Das war in Form von Pendulum, einer Sammlung von drei Songs, welche nicht nur den wunderschön knüppelnden und dicht expansiven Sound repräsentierten, der in ihren Köpfen ruhte, sondern sie auch auf Spotifys New Core, New Metal Tracks und Kickass Metal Playlists katapultierte.

Resolve sind:

Anthony Diliberto – Vocals

Robin Mariat – Bass

Nathan Mariat – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/resolveofficial

https://resolveofficial.co