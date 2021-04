Rift Giant: Albumdetails von „Cataclysm“ enthüllt

Die dänische Stoner/Sludge Band Rift Giant freut sich bekannt zu geben, dass ihr Album Cataclysm am 1. Mai über Planet K Records veröffentlicht wird. Das Album wird als Jewel Case und digitaler Download verfügbar sein.

Rift Giant ist eine zweiteilige Band mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark. Der Gitarrist/Bassist/Sänger Matthew Pither (Vereinigtes Königreich) und der Schlagzeuger Thomas Ramkilde (Dänemark) konzentrieren sich gemeinsam darauf, kraftvolle, treibende Riffs zu kreieren, die von schweren, groovigen Melodien durchsetzt sind. Das Duo wurde 2016 gegründet und schreibt Musik mit Texten, die vom Genre der Fantasy-Literatur inspiriert sind. Mammuts, Dämonen, Hexen und natürlich Riesen spielen in ihrer Welt eine herausragende Rolle.

Cataclysm wurde von der Band selbst in einem aus dem Zweiten Weltkrieg adaptierten Bunker aufgenommen. Gemischt von Patrick Fragtrup bei Wolf Rider Sound Production und gemastert von Lasse Ballade in den Ballade Studios (Copenhagen). Artwork von Adam C Design & Illustration.

Für Fans von Doctor Smoke, High On Fire und Mastodon

Cataclysm Tracklist:

1. Into The Rift

2. Hubris

3. Queen Witch

4. Slaves, She Made Us

5. To Three

6. Blocks Out The Sun

7. Rift Giant

8. Cataclysm

Line-Up:

Matthew Pither – Guitar, Bass, Vocals

Thomas Ramkilde – Drums

Rift Giant online:

https://www.facebook.com/riftgiantdk

https://www.instagram.com/riftgiant/