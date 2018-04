Rings Of Saturn: veröffentlichen Musikvideo zu ‚Margidda‘

Die Technical Deathcore-Truppe RINGS OF SATURN sind ununterbrochen unterwegs, um die Bühnen dieser Welt zu erobern. Erst letzte Woche haben sie ihre Reise durch die USA beendet, momentan sind sie auf großer EU-Tour als Support der Death Metal-Meister ORIGIN. Heute veröffentlichen sie das zweite Musikvideo ihres aktuellen Studioalbums »Ultu Ulla«! Seht hier den Clip zum Song ‚Margidda‘:

Holt Euch »Ultu Ulla« und das passende Merch hier: http://www.nuclearblast.com/ros-ultuulla

Holt Euch das Album digital: http://nblast.de/RingsOfSaturnDigital

Direkt im Anschluss an die EU-Tour mit ORIGIN werden RINGS OF SATURN sechs weitere Shows in Tschechien, Polen, Belgien und Deutschland als Headliner spielen. Seht hier alle kommenden EU- und UK-Daten der ORIGIN– sowie ihrer Headline-Tour:

»The Unparalleled World Tour 2018«

w/ ORIGIN, HIDEOUS DIVINITY, GRAVESLAVE

06.04. DK Aarhus – Royal Metal Fest+

07.04. D Essen – Turock

08.04. B Genk – Club 26

09.04. UK Manchester – Rebellion

10.04. UK London – Camden Underworld

11.04. UK Glasgow – The Cathouse

12.04. UK Birmingham – Asylum

13.04. F Paris – Glazart

14.04. F Lyon – Rock n’Eat

15.04. I Brescia – Circolo Colony

16.04. CH Siebnen – District 28

17.04. D Nuremberg – Z-Bau

18.04. A Vienna – Viper Room

19.04. CZ Brno – Melodka

20.04. SK Banská Bystrica – Tartaros

21.04. CZ Ostrava – Barrak Music Club

22.04. D Dresden – Club Puschkin *NEW VENUE*

23.04. D Berlin – Bi Nuu

+No GRAVESLAVE

»Ultu Ulla« – European Headline Tour 2018

24.04. CZ Prague – Nová Chmelnice

25.04. PL Poznan – Klub U Bazyla

26.04. D Rostock – Alte Zuckerfabrik

27.04. D Munich – Impericon Festival

28.04. D Leipzig – Impericon Festival

29.04. B Arlon – L’Entrepôt

Mehr zu »Ultu Ulla«:

‚Inadequate‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/Dmu3zjmkJZ0

‚Parallel Shift‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://youtu.be/9LOe8yHjVLA

‚Inadequate‘ GITARREN-PLAYTHROUGH: https://youtu.be/5qMugnBw4tU

‚Inadequate‘ PLAYTHROUGH: https://youtu.be/WOnK5DYTINY

‚Parallel Shift‘ GITARREN-PLAYTHROUGH: https://youtu.be/qEwamZwVlNU

‚Parallel Shift‘ DRUM-PLAYTHROUGH: https://youtu.be/4yL9ONw5Kno

