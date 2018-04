John Garcia & The Band Of Gold: Kommen im Oktober 2018 nach Deutschland

Kultsänger John Garcia & The Band Of Gold aus Kalifornien gastiert mit Begleitband in Deutschland. Acht Konzerte im Oktober 2018, neues Album erscheint im Sommer. Akustik-Album „The Coyote Who Spoke In Tongues“ weiterhin im Handel. Tickets ab Montag, 9. April 2018, erhältlich.

John Garcia & The Band Of Gold Live 2018:

Mi. 10.10.2018 Jena – F-Haus

Sa. 13.10.2018 Essen – Turock

So. 14.10.2018 München – Backstage Halle

Mo. 15.10.2018 Nürnberg – Hirsch

Mi. 17.10.2018 Aschaffenburg – Colos-Saal

Do. 18.10.2018 Köln – Helios 37

Sa .20.10.2018 Hamburg – Uebel & Gefährlich

So. 28.10.2018 Berlin – SO36

