Rock For Roots 2018: Haben Infos zur Veranstaltung bekannt gegeben

Das aktuelle Line Up zum diesjährigen Rock For Roots Festival in Nauen.

31. – 02.09.2018

Asphyx(NL)

Blood God(GER)

Craving(GER)

Crimson Moon(GER)

Dark Fortress(GER)

Daily Insanity(GER)

Eis(GER)

Ferndal(GER)

Hammercult(GER)

Iron Blade(GER)

Krater(GER)

Minas Morgul(GER)

Nothgard(GER)

Paganland(EARTH)

Profanity(GER)

Schalltot(GER)

Xicution(GER)

Warm Up am 25.08.2018

Bandcontest am 23./24.02.2018

