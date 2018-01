„Deadlight“ erschient gestern, am 26. Januar! Es ist ein eingängiger Metal-Song mit einer rockigen Attitüde und dunkleren EDM-Atmosphären. Und es ist der zweite Single aus der angekündigten EP!

Die Band über den Song:

”The title ”Deadlight” comes from the idea that some of the stars we can still see have already died but their light is still travelling towards us.

We transferred this idea as a story between two people where one is still fighting for something that has already been gone between them.”

Die finnische Band Black Light Discipline hat letzten Oktober ein erstes Lebenszeichen von sich gegeben, als sie eine erste Single mit dem Titel „The Ghost Door“ veröffentlichten. Es war der erste Track seit der Veröffentlichung ihres drittes Albums „Death By a Thousand Cuts“ im Jahr 2014.

Hier könnt ihr dem eingängigen Song lauschen:

https://soundcloud.com/blacklightdiscipline/bld-deadlight/s-IJEea

