Metallica veröffentlichen die seit Jahrzehnten vergriffene „The $5.98 EP – Garage Days“ als Remastered Edition

Die am 13. April erscheinende EP „The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited“ kann ab heute vorbestellt werden unter anderem auch als limitierte Picture-Disc und orangefarbenes Vinyl erhältlich!

Das lange Warten der Fangemeinde hat ein Ende – denn die „Garage Days“ sind zurück: Nachdem ihre frühe Coversong-EP seit inzwischen knapp drei Jahrzehnten vergriffen ist, veröffentlichen Metallica die exklusive Remaster-Neuauflage ihrer „The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited“ am 13. April 2018 in diversen Formaten. Es handelt sich dabei um eine weitere Remaster-Neuauflage, die die Band über ihr eigenes Blackened Recordings-Label veröffentlicht.

Erstmals am 21. August 1987, also vor gut 30 Jahren veröffentlicht, vereint die EP frühe Coverversionen, mit denen sich Metallica vor ihren eigenen Einflüssen verneigen: Diamond Head, Holocaust und Killing Joke sind genauso dabei wie Budgie und The Misfits. Ein gutes Jahrzehnt danach landeten die fünf Coversongs der EP zwar auf dem mehrfach platinprämierten Album „Garage, Inc.“ (1998), doch waren sich die Bandmitglieder darin einig, dass es trotzdem höchste Zeit ist, diese einzigartige Kollektion im ursprünglichen EP-Format noch einmal neu aufzulegen. Fans in England kommen zudem erstmals in den Genuss des Tracks „The Wait“, denn dieser Song war auf der UK-Originalauflage der EP gar nicht vertreten.

Um die Wartezeit mit einem passenden Titel zu verkürzen, gibt es „The Wait“ (ursprünglich von Killing Joke im Jahr 1980 veröffentlicht) bei EP-Vorbestellungen ab sofort als Instant Download.

Für das Remastering von „The $5.98 EP – Garage Days Re-Revisited“ war Chris Bellman (Bernie Grundman Mastering in Hollywood) verantwortlich.

Die Neuauflage der EP wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

CD

Schwarzes Vinyl (180g)

Kassette (LIMITED EDITION)

Longbox (LIMITED EDITION)

Stream & Download

Picture Disc (Exklusiv über die Band-Website metallica.com; LIMITED EDITION)

Farbiges Vinyl (rot-orange; 180g) (Exklusiv über die Band-Website metallica.com und in Indie-Plattenläden; LIMITED EDITION)

Tracklist:

„Helpless“ (Original von Diamond Head)

„The Small Hours“ (Original von Holocaust)

„The Wait“ (Original von Killing Joke)

„Crash Course in Brain Surgery“ (Original von Budgie)

„Last Caress/Green Hell“ (Original von The Misfits)

