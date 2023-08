Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event am 19.08.2023 und 21.08.2023 auch in der DACH-Region

Metallica, LUF Kino und Trafalgar Releasing haben einen brandneuen Event-Trailer zu Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event veröffentlicht, der Aufnahmen von den europäischen Tourstopps der Band in diesem Sommer zeigt.

Dieses noch nie dagewesene globale Kinoereignis bringt Metallicas M72 World Tour live aus dem AT&T Stadium in Arlington, TX, auf die großen Leinwände in den Kinosälen der USA, Bolivien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Venezuela. Das Kinopublikum in den anderen Ländern, einschließlich Europa,

Lateinamerika, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Ozeanien, wird die Konzerte am 19. August (Freitagskonzert) und am 21. August (Sonntagskonzert) zeigen.

LUF Kino bringt das Live-Event einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten ebenfalls am 19. und 21. August exklusiv in die deutschen Kinos. Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungszeiten und -daten finden Sie unter metallica.film.

Den neuen Trailer könnt ihr hier ansehen:

Unter dem Titel Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event wird die Band an zwei Abenden zwei komplett unterschiedliche Setlists spielen, mit Songs aus der über 40-jährigen Karriere der Gruppe, vom Klassiker Kill ‚Em All von 1983 bis zur Neuveröffentlichung von 72 Seasons. Die Band wird keinen einzigen Song zweimal spielen, so dass an beiden Abenden insgesamt mehr als 30 Songs zu hören sein werden.

Die M72 Tour zeigt ein neues, kühnes Bühnenkonzept, das den berühmten Metallica Snake Pit in die Mitte der Bühne verlegt und den Fans einen 360-Grad-Blick von allen Plätzen der Location ermöglicht. Mit einem hochmodernen Multi-Kamera-Setup werden die Fans mitten im Geschehen sein, egal wo sie sich auf der Welt befinden. Das einmalige Konzerterlebnis findet nur an diesen zwei Tagen statt – Fans sollten sich Tickets für beide Live Kinoevents sichern, wenn sie nichts verpassen wollen.

Dieses einmalige Kinoerlebnis findet an zwei Abenden statt. Fan können sich Ihre Tickets für beide Abende kaufen, um das volle Erlebnis zu genießen.