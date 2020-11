Fazit

Die wichtigste Frage: Rockmusik und Philosophie - funktioniert das? Natürlich, und sie gehören meiner Meinung nach genauso dicht zueinander, wie es der Autor in diesem Buch verknüpft. Wer jetzt erschrocken zusammenzuckt und bei dem Wort Philosophie tonnenschwere Gewichte an den Gliedmaßen spürt, die den hilflosen Körper immer tiefer im pechschwarzen See versenken, kann sich beruhigen. Dominik Feldmann versucht nicht, den Schraubstock anzusetzen, sondern bringt Rock bzw. Metal Aspekte in eine gute Balance mit philosophischen Einwürfen. Nicht überzogen schwer und somit für Einsteiger sowie Wiederholungstäter geeignet, kommen diverse Themen aus dem Metal, aber auch Punkrock oder Alternative zum Tragen. Songtexte diverser Rockbands bilden das Herzstück des Buches, die im Duell mit der Philosophie den Leser unterhalten, ohne Abstriche beim hohen Niveau machen zu müssen. Unterhaltung ja, jedoch nicht um jeden Preis bleibt die Devise, dieses gelingt für meinen Geschmack sehr gut. Erklärungen und die einzelnen abgeschlossenen Kapitel lassen Platz zum Atmen und für kleine Pausen. Wer keine Zeit hat, das Werk in wenigen Tagen durchzulesen, kann immer mal wieder zulangen, ohne den berühmten Faden zu verlieren. Das Interesse zum Thema muss wie bei allen anderen Angelegenheiten das Interesse an den Seiten kitzeln, ansonsten macht ein Kauf ganz sicher keinen Sinn. Mit knapp unter 20 Euro liegt das Buch vom Preis-Leistungs-Faktor her ebenso im völlig grünen Bereich. Ihr braucht noch was für die dunklen Wintertage und möchtet eure Gehirnwindungen nicht veröden lassen? Dann greift ruhig bei Rock Your Brain: Rockmusik und Philosophie in 13 Essays zu.