Rockharz Festival 2024: Vorverkauf ist bereits angelaufen

Gestern um 17 Uhr startete der Vorverkauf für das Rockharz Open Air 2024 mit einer Besonderheit. Die Frühbucheroptionen sind insgesamt für einen Zeitraum von 14 Tagen verfügbar, wobei die ersten 7 Tage exklusiv für Bestandskunden des Shops des Festivals reserviert sind. Die darauf folgenden 7 Tage können sich dann auch wieder neue Kunden im Shop registrieren, um Bestellungen aufzugeben.

Nach alter Tradition wird es sowohl ein Frühbucherrabatt inkl. Shirt im Angebot geben, als auch ein etwas „abgespecktes“ Frühbucherticket, welches ohne Shirt daherkommt.

Die traditionell bisher enthaltene Flagge des Frühbucherpackages wird in diesem Jahr durch einen Getränkegutschein ersetzt, da das Allgemeininteresse an den Flaggen in den letzten Jahren immer weiter gesunken ist. Es werden wohl aber zu einem späteren Zeitpunkt 2024er Flaggen im Shop angeboten werden für diejenigen, die die 24er Flagge nicht in ihrer Sammlung vermissen wollen.

Wie sich in vergangenen Vorverkaufsstarts bereits bewährt hat, wird nicht die Stückzahlen der Frühbucherpackages mit T-Shirt begrenzt, sondern lediglich der Zeitraum, in dem dieses besondere Angebot bestellbar ist. Das sollen die Zugriffslast auf dem Shop-Server wieder etwas entlasten, so dass dieser mit allen Bestellungen zurechtkommen sollte. Alles weitere wird in der jeweiligen Artikelbeschreibung im Shop erklärt. Fans des Festivals haben habt jetzt also eine Garantie*, bis zum Montag, den 24.7.2023 um 17:00 Uhr genau das Package bestellen zu können, welches gewünscht ist, egal ob mit oder ohne Shirt. Der Hauptbestandteil beider Ticketoptionen ist das Rockharz-Festival-Ticket inklusive des Festival-Standard-Campings.

Bereits feststehende Bands sind, wie in der Grafik zu sehen, Kreator, Hammerfall, Dirkschneider,, Hatebreed, Lordi, Schandmaul, Unleash The Archers, Soilwork, Orden Ogan, Unearth, D’Artagnan, Rage, Heldmaschine und Parasite Inc.. Weitere Bands folgen.

*vorbehaltlich des völligen Ausverkaufs des Ticketkontingentes für das gesamte Festival. Nicht zu erwarten, muss aber erwähnt werden.