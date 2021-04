Saint City Orchestra: „Empty Pub Tour 2021“ geht heute in die dritte Runde

Nachdem die Ostschweizer Saint City Orchestra aus St. Gallen bereits im letzten April ihre erfolgreiche Against Corona Show aus dem Presswerk in Arbon streamten, die laut Band weit mehr als 100.000 Views hatte, befinden sich die Folk/Irish/Punk-Rocker derzeit auf ihrer ausgedehnten Empty Pub Tour 2021.

Auch nach fast 14 Monaten bestimmt das Coronavirus noch immer unser Leben und an Livekonzerte ist fast nicht mehr zu denken. Nachdem bereits im letzten Jahr fast alle Touren und auch sämtliche Sommerfestivals abgesagt werden mussten, bahnt es sich nun schon an, dass auch der Sommer 2021 ein sehr leiser und durch Konzertarmut geprägter sein wird, denn die Zahl an Corona-Infizierten ist nach wie vor viel zu hoch und eine ganze Reihe von Veranstaltern haben ihre Events für den Sommer schon abgesagt. Ein paar Ostschweizer trotzen derzeit aber der Krise, starteten im März ihr Empty Pub Online-Streaming-Tournee 2021 und spielen seitdem in leeren Clubs. In acht Locations rund um ihre Heimat St. Gallen, die derzeit aufgrund des ungebetenen Gastes aus China geschlossen sind, spielen Saint City Orchestra ihre Trotz-Corona-Live-Konzerte mit Gästen und übertragen diese über ihre Social-Media-Kanäle.

Der erste Gig ohne Publikum ging bereits am 27. März gemeinsam mit Marius Bear, einem Schweizer Singer-Songwriter, der aus der RTL-Show I Can See Your Voice bekannt ist, in der Südbar im Herzen St. Gallens über die Bühne. Wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr euch den Auftritt hier noch einmal auf die Lauscher geben.

Der zweite Stopp der Empty Pub Tour fand am 31. März gemeinsam mit der St. Galler Electro-Pop-Band We Are Ava im Presswerk in Arbon statt. Auch diesen Auftritt könnt ihr euch hier noch einmal zu Gemüte führen.

Am heutigen Ostersonntag geht es nun in die dritte Runde im Gallus Pub, dem wohl besten Irish Pub in St. Gallen. Unterstützt werden Saint City Orchestra heute von Backwood, einer Country Rock Band aus dem Raum St. Gallen. Los geht es pünktlich um 20:00 Uhr und hier könnt ihr den Streaming-Auftritt verfolgen und mitfeiern. Unterstützt wird das Streaming-Projekt durch die Kulturförderung des Kantons St. Gallen.

Sandro Schmid, Sänger- und Gitarrist des Saint City Orchestras, kommentierte die Empty Pub Tour 2021 wie folgt: „Unsere Köpfe sollen wieder mit positiven Erlebnissen und Emotionen gefüllt werden. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken, warten, bis alles vorbei ist und dann glauben, es gehe weiter, wie es vor der Pandemie war. Damit der Erfolg zurückkommt, muss man agil am Markt bleiben und sich um seine Fans kümmern.“