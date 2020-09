Sepultura: heißen David Ellefson in den SepulQuarta willkommen

In der dieswöchigen Ausgabe der SepulQuartas heißen Sepultura ihren guten Freund David Ellefson in ihren SepulQuarta Sessions willkommen – er wird für ein großes Q&A zur Verfügung stehen und außerdem Territory performen!

Andreas Kisser kommentiert: „Einer der Big 4 im Haus! Wir heißen David Ellefson herzlich willkommen, die Legende von Megadeth und ein Gründungsmitglied der Metal Allegiance! Neben seinem weltbekannten Bassspiel ist er außerdem bekannt als Bandmanager, besitzt ein Plattenlabel und hat sogar seine eigene Kaffeemarke! Also bereitet eure Fragen vor und verpasst nicht die Quarantäne-Version von Terriroty mit David am Bass! Bis Mittwoch!“

Schaltet am Mittwoch ein zu SepulQuarta, das wie immer um 21h CEST beginnt: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

Die Band veröffentlichte vor Kurzem die neuen Termine für ihre verschobene Nordamerika-Tournee mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock für den Frühling 2021.

Quadra Nordamerika Tour

mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock

3/06/2021 Ace Of Spades – Sacramento, CA United States

3/07/2021 The Complex – Salt Lake City, UT United States NEW!

3/08/2021 Summit Music Hall – Denver, CO United States

3/10/2021 Rave II – Milwaukee, WI United States

3/11/2021 Wildwood – Iowa City, IA United States

3/12/2021 Varsity Theater – Minneapolis, MN United States

3/13/2021 Harpo’s – Detroit, MI United States

3/14/2021 House of Blues – Chicago, IL United States

3/15/2021 Rex Theater – Pittsburgh, PA United States

3/17/2021 Warsaw – Brooklyn, NY United States

3/18/2021 Opera House – Toronto, ON Canada

3/19/2021 Corona Theater – Montreal, QC Canada

3/20/2021 Big Night Live – Boston, MA United States

3/21/2021 Theatre Of Living Arts – Philadelphia, PA United States

3/22/2021 Soundstage – Baltimore, MD United States

3/23/2021 House of Blues – Cleveland, OH United States

3/25/2021 Underground @ The Fillmore – Charlotte, NC United States

3/26/2021 Masquerade – Atlanta, GA United States

3/27/2021 Culture Room – Ft Lauderdale, FL United States

3/28/2021 The Ritz – Tampa, FL United States

3/30/2021 House of Blues – New Orleans, LA United States

3/31/2021 Parish – Austin, TX United States

4/01/2021 Gas Monkey Live – Dallas, TX United States

4/02/2021 Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK United States

4/03/2021 Warehouse Live – Houston, TX United States

4/05/2021 Rockhouse – El Paso, TX United States NEW!

4/06/2021 Van Buren – Phoenix, AZ United States

4/07/2021 House of Blues – San Diego, CA United States

4/08/2021 Ventura Theatre – Ventura, CA United States

4/09/2021 Belasco Theater – Los Angeles, CA United States

4/10/2021 UC Theatre – Berkeley, CA United States

Tickets und VIP Bundles sind hier erhältlich: www.sepultura.com.br/tour-dates

Bestellt Quadra hier:

https://nblast.de/Sepultura-Quadra

https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2020/Sepultura/quadra.html

oder im offiziellen Sepultura Shop:

http://smarturl.it/sepulturamerch

Mehr zu Quadra:

Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=x2nZ3n8_e3k

Last Time: https://www.youtube.com/watch?v=fJPuijhnXrA

Means To An End: https://www.youtube.com/watch?v=TMLed7lL5CU

Mehr zu den SepulQuarta:

Isolation (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=VEkMRVlUEtM

Agony Of Defeat (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=y7yv8s9R7Dk

Refuse Resist (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=nCxVElI5j9Y

Kairos (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=SQqwoxvKTvc

Kapital Enslavement (feat. Kadu Fernandes): https://www.youtube.com/watch?v=ujjRcJBUG3E

Resistant Parasites (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=PS7eshg6M94

Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto): https://www.youtube.com/watch?v=hYu9NqpGqpo

Mindwar (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=zFb9Hp9xM2I

Cut-Throat (feat. Scott Ian): https://www.youtube.com/watch?v=caTU42u05Vo

Desperate Cry (feat. Jason Bittner & Felipe Roa): https://www.youtube.com/watch?v=g0a93F_7zUg

Inner Self (feat. Phil Rind): https://www.youtube.com/watch?v=PFt_hPnl_CQ

Biotech Is Godzilla & Polícia (feat. Shavo Odadjian & Tony Bellotto): https://www.youtube.com/watch?v=OdljvJ7w9l4

Live Q&A with Devin Townsend: https://www.youtube.com/watch?v=5jkm0qJ6Boc

Sepulnation (feat. Danko Jones): https://www.youtube.com/watch?v=JQttoi2JZ6A

Ratamahatta (feat. Joao Barone and Charles Gavin): https://www.youtube.com/watch?v=7yNgxP9cWCY

Meaningless Moments (feat. Roman Ibramkhalilov): https://www.youtube.com/watch?v=celXtf5TjNQ

Weitere Infos zu Sepultura:

www.sepultura.com.br

www.facebook.com/sepultura

www.instagram.com/sepultura

www.nuclearblast.de/sepultura