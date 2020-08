Sepultura: heißen Rudy Sarzo (ex-Ozzy Osbourne), Tanya O’Callaghan und Roman Ibramkhalilov (Jinjer) bei ihren „SepulQuarta“ willkommen

Diese Woche bei den Sepultquarta Sessions heißen Sepultra ihre Freunde Rudy Sarzo (Ex-Ozzy Osbourne) und Tanya O’Callaghan willkommen für eine Live-Q&A Session und eine Performance von Meaningless Movements zusammen mit Roman Ibramkhalilov (Jinjer).

Derrick Green kommentiert:

„Es ist eine Ehre, den legendären Rudy Sarzo und Irlands grandiose Tanya O’Callaghan bei unserem Sepulquarta willkommen zu heißen. Diese beiden Bassisten haben jahrelange Tourerfahrungen und sind Meister ihrer Klasse. Wir freuen uns darauf, mit den beiden zu quatschen und unsere Liebee zur Musik teilen zu können. Und zudem gibt es eine coole Performance des Gitarristen Roman Ibramkhalilov von Jinjer, der zusammen mit uns ‚Meaningless Movements‘ von unserem Album Arise spielen wird. Seid wieder dabei!“

Schaltet am Mittwoch ein zu Sepulquarta, das wie immer um 21:00 Uhr CEST beginnt: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

Die Band veröffentlichte vor Kurzem die neuen Termine für ihre verschobene Nordamerika-Tournee mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock für den Frühling 2021.



Quadra Nordamerika Tour

mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock

3/06/2021 Ace Of Spades – Sacramento, CA United States

3/07/2021 The Complex – Salt Lake City, UT United States Neu!

3/08/2021 Summit Music Hall – Denver, CO United States

3/10/2021 Rave II – Milwaukee, WI United States

3/11/2021 Wildwood – Iowa City, IA United States

3/12/2021 Varsity Theater – Minneapolis, MN United States

3/13/2021 Harpo’s – Detroit, MI United States

3/14/2021 House of Blues – Chicago, IL United States

3/15/2021 Rex Theater – Pittsburgh, PA United States

3/17/2021 Warsaw – Brooklyn, NY United States

3/18/2021 Opera House – Toronto, ON Canada

3/19/2021 Corona Theater – Montreal, QC Canada

3/20/2021 Big Night Live – Boston, MA United States

3/21/2021 Theatre Of Living Arts – Philadelphia, PA United States

3/22/2021 Soundstage – Baltimore, MD United States

3/23/2021 House of Blues – Cleveland, OH United States

3/25/2021 Underground @ The Fillmore – Charlotte, NC United States

3/26/2021 Masquerade – Atlanta, GA United States

3/27/2021 Culture Room – Ft Lauderdale, FL United States

3/28/2021 The Ritz – Tampa, FL United States

3/30/2021 House of Blues – New Orleans, LA United States

3/31/2021 Parish – Austin, TX United States

4/01/2021 Gas Monkey Live – Dallas, TX United States

4/02/2021 Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK United States

4/03/2021 Warehouse Live – Houston, TX United States

4/05/2021 Rockhouse – El Paso, TX United States Neu!

4/06/2021 Van Buren – Phoenix, AZ United States

4/07/2021 House of Blues – San Diego, CA United States

4/08/2021 Ventura Theatre – Ventura, CA United States

4/09/2021 Belasco Theater – Los Angeles, CA United States

4/10/2021 UC Theatre – Berkeley, CA United States

Tickets und VIP Bundles sind hier erhältlich: www.sepultura.com.br/tour-dates