Siamese: veröffentlichen Single „Rather Be Lonely“ und geben Details zu neuem Album bekannt

Siamese aus Kopenhagen haben ihre neue Single Rather Be Lonely veröffentlicht und Details zu ihrem lang erwarteten neuen Studioalbum bekannt gegeben.

Das Album mit dem Titel Home wird der Nachfolger von Super Human aus dem Jahr 2019 sein und am 22. Oktober über Long Branch Records erscheinen. Neben der neuen Single wird das Album die Titel Home (ft. Drew York), Can’t Force The Love, Enough Ain’t Enough (ft. Rory Rodriguez) sowie eine Auswahl weiterer brandneuer Tracks enthalten

Seht hier das Video zu Rather Be Lonely:

Siamese-Sänger Mirza Radonjica über die neue Single Rather Be Lonely:

„It’s really weird to release a song that makes you proud and really sad at the same time. Rather Be Lonely is the song we spent the most time writing on. It’s probably because it’s so brutally honest and being honest about defeat and deceit can be downright sickening to put on paper.“

Siamese entwickeln sich aktuell zu einem der heißesten Musikexporte Dänemarks. Auf die letzten Singles folgten unglaublich positive Reaktionen von einflussreichen Rock-Medien und Playlist-Tastemakern. Mit über 20 Millionen Streams weltweit und einer Reihe von Touren und Live-Terminen in der Pipeline für 2021, sorgen Siamese für Aufsehen und sind aktuell nicht aufzuhalten.

Im Rahmen der To Better Days European Tour 2021 kommen Siamese zusammen mit Slaves und Acres im Oktober und November auch nach Deutschland und Österreich. Tickets für die Shows gibt es hier http://www.avocadobooking.com/avocms/item/slaves-eu-tour-2021

Line-Up:

Mirza Radonjica – Gesang

Andreas Kruger – Gitarre

Christian Lauritzen – Gitarre, Violine

Marc Nommesen – Bass

Joakim Stilling – Schlagzeug

https://www.facebook.com/siamesedk