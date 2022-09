Silverpark – Endless Sleep

Silverpark bringen dieser Tage ihr neues Album Endless Sleep über Tap Water Records heraus. Das Herzstück ist der Song Chelsea Hotel, der gemeinsam mit Al di Meola eingespielt wurde. Der Klassiker bekommt einen düsteren Anstrich und genau davon lebt die ganze Platte. Irgendwo bei der Legende Johnny Cash arbeiten die Musiker ruhige Rockmelodien auf und dringen andächtig in Rock ’n‘ Roll Bereiche, die melancholisch untermalt werden. Gesanglich abwechslungsreich und ergreifend belebt das ganze Konzept diese düstere Grundstimmung. Claus Lehner hat Silverpark fest im Griff. Gemeinsam mit Bassist Alex Klier, dem Schlagzeuger Emil Gross und Gitarrist Erich Schachtner werden die grauen Wolken inszeniert, die langsam über das Land gleiten. Während der alte Pferdewagen über Stock und Stein poltert, springt Sängerin Eva Jagun nur zu gerne auf diesen, um im Hintergrund agierend trotzdem die Zügel zu übernehmen. Beeinflusst von Pink Floyd, Leonard Cohen oder Daniel Lanois saugen Silverpark die progressiven Gedanken auf. Endless Sleep als Opener offenbart den Weg, der langsam in fast 37 Minuten aus dem Nebelschleier auftaucht. Als Lagerfeuerromantik kann man den Longplayer für kalte Wintertage vor dem heimischen Kamin anbieten. Das Knistern des langsam verbrennenden Holzes verstärkt das nostalgische Feeling, bringt die langsam wie bestimmenden Gesangsfarben noch tiefer in die eigenen Gedanken und laden ohne Zwang zum Träumen ein. Endless Sleep, Chelsea Hotel und Cities bilden Höhepunkte in einem grundsätzlich hochwertigen Album. Nach Bogeyman und Over Water bringt Luna Interlude die nächste abrundende Sequenz, die perfekt ins Konzept passt. Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass Eva ihre Gesangseinlagen meist hinter die tieferen Vocals legt. Harmonisch, im Einklang, ohne dass eine Partei als graue Maus agiert, kann das Duett zu jeder Sekunde punkten. Wer neben härteren klassischen Rockhymnen diesen Winter noch ruhige Momente zum Ausgleich benötigt, findet diese auf Endless Sleep der deutschen Gruppe Silverpark.

