Steel Panther: krönen den achtfingrigen (und doppeldaumigen) Freakazoid Spyder zu ihrem neuen Vollzeit-Bassisten

(New York, NY) – So wie England kürzlich einen neuen König verkündete, haben die kalifornischen Rocklegenden Steel Panther Spyder zum neuen R.O.L.E. gekrönt – Ruler Of Low End.

Die Geschichte von Spyder und Steel Panther ist wie eine der großen amerikanischen Liebesgeschichten. Wenn du The Notebook oder Der Weiße Hai gesehen hast, dann weißt du genau, was wir meinen. Spyder und die Jungs kennen sich schon seit Jahrzehnten. Aber es war 2018, als Spyder seine erste Liveshow mit der Band absolvierte. Sie ahnten nicht, dass diese Shows ein Vorgeschmack auf das sein würden, was das Schicksal für ihre gemeinsame Zukunft bereithielt. Im Jahr 2021 befand sich die Band in einer Zwickmühle: Sie brauchte einen Bassisten. Eine gründliche Suche führte zu zahlreichen Bewerbungen, und die Fans konnten auf verschiedenen Touren eine Vielzahl von Bassisten erleben. Die Band hatte sogar ein paar bekannte Bassisten in Betracht gezogen, um die Lücke zu füllen. Während der fünfwöchigen Europatournee im Sommer 2022 wurde allen vier Jungs klar, dass diese Besetzung nicht mehr zu stoppen war. Ein paar weitere Monate gemeinsamer Tourneen perfektionierten das neue Line-Up, und nun weiß jeder, der die Band in letzter Zeit gesehen hat, dass Spyder die perfekte Ergänzung für Steel Panther ist. Mit anderen Worten: Spyder ist die Schokolade zu Steel Panthers Erdnussbutter.

“We wanted it to be you. We wanted it to be you so badly. So, it’s not gonna be easy. It’s gonna be really hard. We’re gonna have to work at this every day, but we want to do that because we want you. We want all of you, forever, you and us, every day. To us, you are perfect. You had us at hello. You complete us. We’re gonna need a bigger boat,” erklärt Steel Panther.

Zeitgleich mit der Bekanntgabe des neuen Bassisten kündigen die neu formierten Steel Panther eine neue US-Tournee an, die Claus & Paws Holiday Party. Die Acht-Städte-Tournee wird Ende November starten, nachdem die Band ihren kürzlich angekündigten kanadischen Teil der Res-Erections-Tour 2022 abgeschlossen hat. Die Feiertagsshows werden in Michigan, Ohio, Indiana, New York und Connecticut mit Sicherheit für Begeisterung sorgen. Weitere Informationen zu Tickets und Kauflinks für alle Shows findet ihr unter:

https://steelpantherrocks.com/pages/tour.

Res-Erections 2022 Fall Tour Dates

10/28 – Calgary, AB – Grey Eagle Casino

10/29 – Enoch, AB – River Cree Casino

10/30 – Grand Prairie, AB – The Bowes At Bonnetts Energy Centre

11/1 – Saskatoon, SK – The Coors Event Centre

11/3 – Regina, SK – Casino Regina Show Lounge

11/4 – Winnipeg, MB – Burton Cummings Theatre

11/5 – Minot, ND – The Original Bar & Grill *

11/7 – Green Bay, WI – Epic Event Center

11/9 – London, ON – London Music Hall

11/10 – Toronto, ON – History

11/11 – Ottawa, ON – Algonquin Commons Theatre

11/12 – Montreal, QC – Corona Theatre

* Steel Panther only/no Black Stone Cherry

A Claus & Paws Holiday Party Tour Dates

11/26 – Sault St. Marie – Kewadin Casino

11/27 – Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

11/29 – Warren, OH – Packard Music Hall

11/30 – Ft. Wayne, IN – Piere’s Entertainment Center

12/2 – Waterloo, NY – Del Lago Casino *

12/3 – Poughkeepsie, NY – The Chance Theater

12/4 – New Haven, CT – Toad’s Place

12/29 – Vancouver, BC – Commodore Ballroom

12/30 – Vancouver, BC – Commodore Ballroom

* On Sale Soon

Steel Panther haben hart an neuem Material gearbeitet, das im Laufe des Jahres 2022/23 veröffentlicht werden soll.

About Steel Panther:

Für Uneingeweihte: Steel Panther wurde im Jahr 2000 gegründet. Steel Panther stammen aus Los Angeles, dem Epizentrum des Rock n‘ Roll in all seiner Ausschweifung und seinem Glamour, und haben sich als weltweit führende Partyband etabliert, die harte Rockvirtuosität mit Parodie und kriminell gutem Aussehen verbindet. Steel Panther sind ein globales Phänomen mit vier Alben in voller Länge, Tourneen auf der ganzen Welt, Platinstatus bei YouTube und hochkarätigen Fernsehauftritten wie Jimmy Kimmel Live, Larry King Now und FOX NFL Sunday.

Der Rolling Stone erklärte: „Es gibt einen Grund, warum Steel Panther ihre Ursprünge als Cover-Band, die auf dem Sunset Strip spielt, hinter sich gelassen haben“, während Metal Sucks erklärte: „Steel Panthers Konzept ist genial…ihr Songwriting ist…absurd bissig – und nachvollziehbar.“

