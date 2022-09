Grade 2: veröffentlichen neue Single & Video “Doing Time”

Die britische Punkband Grade 2 hat eine neue Single mit dazugehörigem Musikvideo mit dem Titel Doing Time veröffentlicht. Der geradlinige Thrasher ist mit einer kraftvollen Shout-Along-Hook und direkten Textzeilen ausgestattet, die die Banalitäten des Nine-to-Five-Arbeitsalltags anprangern. Die Band zieht Parallelen zu einem Leben hinter Gittern und verwendet effektiv rollende Lines wie „I’m just a number in the system with a lifetime parole…“.

Der Song ist die perfekte Ergänzung für jeden Skate-Soundtrack und eine Hymne für Punk-Fans aller Generationen. Er richtet sich an alle, die eine allgemeine Verachtung für die gegenwärtige Unternehmenswelt nachvollziehen können. Die Band fügt hinzu: „Mit einem Augenzwinkern, aber wie ein Schlag in die Magengrube, ist Doing Time unsere Antwort auf die Sackgasse des Nine-to-Five-Hamsterrads.“

Die Jugendfreunde Sid Ryan (Gesang, Bass), Jacob Hull (Schlagzeug) und Jack Chatfield (Gitarre, Gesang) gründeten die Band im Alter von 14 Jahren und verfeinerten ihr Handwerk mit Covern von The Clash und The Jam, bevor sie ihren eigenen Sound und ihre Songs verfeinerten. Eine Europatournee als Support von Stomper 98 brachte ihnen die Bewunderung und Freundschaft von Lars Frederiksen von Rancid ein, was dazu führte, dass die Band schließlich 2018 bei dem legendären Hellcat Records von Rancid-Kollege Tim Armstrong unterschrieb.

Grade 2 verschmelzen das fast schon mythische musikalische Erbe ihrer Heimatinsel Isle of Wight mit der tristen Realität des Aufwachsens in einer müden Küstenstadt und machen Punkmusik voller Leidenschaft, Angst, Humor und Verzweiflung. Angetrieben von dem Wunsch, gehört zu werden, aber eingeengt von einem Ethos, das sich nicht für das Tagesradio eignet, üben Grade 2 ihr Handwerk auf der Straße aus und spielen ihre Songs zusammen mit Bands wie Dropkick Murphy’s, The Interrupters und Social Distortion vor einem begeisterten Publikum auf der ganzen Welt. Ihre unverfälschte Authentizität, ihre donnernden Live-Auftritte und ihr außergewöhnliches musikalisches Können werden von der gesamten Hardcore-Punk-Fangemeinde gelobt. Grade 2 sind eine Band, die man gesehen haben muss.

Mehr Infos zu Grade 2:

Website | Instagram | Facebook