Black Hornet: sind mit Debütalbum „Remove Before Flight“ am Start und veröffentlichen im November ein neues Video

Die Alternative-Rocker von Black Hornet werden Anfang November ein neues Video veröffentlichen. Am 1. Juli 2022 erschien das Debütalbum Remove Before Flight von der erst 2021 gegründeten Band. Das erste Video The Truth belegt eindrucksvoll, wie gute Rockmusik Anno 2022 klingen kann. Nicht zuletzt dieser Song zeigt, mit welcher Gradlinigkeit die musikalisch erfahrenen Musiker ihren Weg eindrucksvoll vorwärts gehen.

Wie ein wild gewordener Hornissenscharm fegt der Klangtornado dieser Band alles weg. Kraftvoller Alternativ-Rock, der wahrlich keine Grenzen kennt. Black Hornet spielen mit vielen Genres, als sei es die einfachste Sache der Welt. Mal spürt man den puren Rock’n’Roll, den die Musiker im Blut haben, während der nächste Song zeigt, dass die vier Schwaben mit einem gewissen Metallica-Flair auch in Sachen Heavy Metal souverän abliefern. Mit voller Wucht setzt die Grooveabteilung ihren Stachel direkt in die Gehörgänge ihrer hilflosen Opfer, die zum hemmungslosen Abrocken verdammt sind.

Remove Before Flight Tracklist

1. Alone

2. Black Hornet

3. Driving Home

4. Evil Mascerade

5. Fever

6. Fucking Fences

7. Quit My Suffer

8. Rise Higher

9. Stand Up

10. The Truth

11. Undercover

Recording & Mixing: Daniel Konold / WerkAll Studio, Ulm

Mastering: Christoph Beyerlein

Album Artwork: Marc Kohn

Black Hornet sind:

Markus Polzer – Drums

Peter Christeleit – Vocals/Guitar

Matthias Polzer – Bass

Hannes Rau – Lead Guitar

Webseite

Facebook