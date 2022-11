Black Hornet: präsentieren ihr neues Video „Fever Of The Night“

Heute veröffentlichen die einzigen schwarzen Hornissen der Rockmusik ihr neues Video. Fever Of The Night ist der Opener vom aktuellen Album Remove Before Flight, welches am 1. Juli 2022 erschien. Bereits das erste Video The Truth belegt eindrucksvoll, wie gute Rockmusik Anno 2022 klingen kann. Nicht zuletzt diese Songs zeigen, mit welcher Gradlinigkeit die musikalisch erfahrenen Musiker zu Werke gehen und mit ihrem ganz eigenen Sound einen Platz in der Welt des Alternative-Rocks gefunden haben.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: