Sjöblom: veröffentlicht sein zweites Album „Demons“

Fünf Jahre nach dem Erstling 6 legt Sjöblom sein zweites Full-Length-Album Demons vor. Johan Sjöblom Eliot, bestens bekannt auch als Gründungsmitglied und einer von zwei Sängern der schwedischen Band The Exploding Boy, präsentiert zehn brandneue Songs irgendwo zwischen energetischem Post Punk, leidenschaftlichem Wave und melodiösem Indie Pop. Nicht nur die drei Vorabsingles Tape, Brand New Life und Telephone, sondern auch Soundjuwelen wie das tosende The Storm oder wie der herzschmelzende Titeltrack Demons zeigen einmal mehr Johans bestechende Songwriting-Qualitäten. Produzent Jon Bordon (Nicole Sabouné, Agent Side Grinder) hat das Material in den Stockholmer Joniverse Studios schließlich veredelt. Demons wird auf CD in einem sechsseitigen Digipak, auf schwarzem Vinyl mit bedrucktem Inner Sleeve und auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht

Demons 2022 Tour:

23.01. Berlin – Privatclub

25.01. München – Backstage

27.01. Köln – Tsunamie

28.01. Hamburg – Roter Salon

