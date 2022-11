Sodom – 40 Years At War – The Greatest Hell Of Sodom

Seit vier Jahrzehnten geht Thomas „Tom Angelripper“ Such mit Sodom durch dick und dünn. Der Lenker und Denker des deutschen Thrash Metal Schlachtschiffs hat in den 40 Jahren viel erlebt und möchte dieses in diesem Herbst mit 40 Years At War – The Greatest Hell Of Sodom feiern. Der einzige verbliebene Gründer hat seit 1982 eine spannende Entwicklung mit Sodom genommen. Verhasst und später auf Händen getragen. Das ist nur ein Faktor, der die Gelsenkirchener Thrash Metal Combo ausmacht. Die Nähe zum Black Metal, die immer frechen Gegensprecher und kauzige kalte Hand der Truppe machten sie spätestens in der Epoche um 1990 zu lebenden Legenden. Ganz vorne dabei natürlich der Mastermind Tom Angelripper. Als CD oder auch als Vinylversion beglücken den treuen Käufer 18 Songs, die in Windeseile durch 70 Minuten pflügen. Ein Höhepunkt ist das Hardcover-Buch mit einer spannenden Einleitung von Tom zu den Anfängen 1982. 1982 ist ein gutes Thema, so heißt der letzte und neue Song von Sodom, der diese Box mit einem lauten Krachen abschließen lässt. Back To The Roots und zurück in die Zukunft in etwas mehr als einer Stunde. Als Opener fungiert das Trio Sepulchral Voice, After The Deluge und Electrocution. Höhepunkte findet man unter anderem mit Baptism Of Fire, Genocide oder S.O.D.O.M. Einmal vom Stapel gelassen, kann man auch die Geburtstagsveröffentlichung nur schwer wieder einfangen. Mit dem Thrash Metal Schwert zwischen den Zähnen wird das reichhaltig bestückte Box-Set angeboten. Eine Feuerpause bleibt im Hause Sodom ein Fremdwort. Im Boxset zudem enthalten ist eine zusätzliche 4-Track starke EP, auf der 1982, Witching Metal, Victims Of Death und Let’s Fight In The Darkness Of Hell aufräumen dürfen. Thrasher und Kuttenträger lassen zu In War And Pieces das Haupthaar fliegen. Live kann man Tom und Mitstreiter in diesem Jahr auch noch gratulieren. So steht das Metal Hammer Paradise am Weissenhäuser Strand in wenigen Tagen auf dem Programm. Zum Jahresabschluss zieht es für sechs Gigs durch die Republik. So lange kann man mit gutem Gewissen 40 Years At War – The Greatest Hell Of Sodom aufdrehen.

