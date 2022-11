Time For Metal Adventskalender 2022: 21 Partner sind bereits am Start

Wir haben euch im Oktober bereits mit den ersten Informationen zu unserem Adventskalender versorgt und wollen damit jetzt weitermachen. Hier noch mal im Schnellformat der allgemeine Rahmenplan des Time For Metal Adventskalender 2022.

Das Prinzip bleibt gleich: Jeden Tag gibt es einen glücklichen Gewinner, der ein dickes Paket aus diversen Artikeln der Welt des Rock und Metal erhält. Seit 2016 ist es bei uns Tradition, dass unser Kalender nicht nur 24, sondern 26 Türchen hat. Damit sorgen wir für weitere coole Gewinne, die euer Fest noch lauter werden lassen.

Wir haben zudem folgende …. neue Partner für euch dazugewinnen können:

EMP, Sony Music, Century Media Records, AFM Records, Massacre Records, Verlag Andreas Reifer, More Than Just A Drink, EFAG GmbH & Co. KG, Kettenfett, Another Dimension, GerMusica PR, Oktober Promotion, Out Of Line Music, Bite It Promotion, Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH , NauntownMusic, Noisolution, Remedy Records, Kneipenterroristen, Pride Shall Fall und Rosenheim Rocks waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.