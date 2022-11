Iron Maiden: wegen überwältigender Nachfrage – Zusatztermine in Dortmund und München bestätigt

Wizard Promotions ist hocherfreut aufgrund der rasanten Vorverkaufsentwicklung in Deutschland zwei Zusatztermine in der Westfalenhalle in Dortmund am 26. Juli 2023 und in der Olympiahalle in München am 1. August 2023 ankündigen zu können.

Der Vorverkauf für die Deutschland-Termine der The Future Past Tour 2023 startete am 26. Oktober 2022 mit einer beeindruckenden Fanreaktion. Die Show beinhaltet bisher noch nicht live gespielte Songs des aktuellen Studioalbums Senjutsu, das Kultalbum Somewhere In Time von 1986 im Fokus, sowie andere Klassiker.

Karten für die beiden Zusatztermine in Dortmund und München sind ab Mittwoch, dem 2. November 2022 – 11.00 Uhr im exklusiven Online-Presale der Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Donnerstag, dem 3. November 2022 – 10.00 Uhr.

Am Mittwoch, dem 2. November 2022 gibt es von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr einen exklusiven Pre-Sale für Mitglieder des Iron Maiden Fanclubs für die Zusatzshows in Dortmund und München. Weitere Infos unter www.ironmaiden.com.

