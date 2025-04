Sodom: präsentieren neue Single und Lyricvideo

Gute Musik ist bekanntlich auch eine Frage des Sounds. Und für den ist – neben dem geeigneten Equipment, versteht sich – vor allem der menschliche Faktor entscheidend, denn hier geht es um Authentizität und individuelle Persönlichkeit. Deshalb haben die deutschen Thrash-Metaller Sodom eine folgerichtige Entscheidung getroffen: Um eine möglichst natürliche Produktion zu gewährleisten, wurde das Schlagzeug für ihr neues Album The Arsonist komplett analog mit einer 24-Spur-Bandmaschine aufgenommen. Keine Studiotricks, keine digitalen Nachbesserungen, oder um es mit den Worten von Frontmann Tom Angelripper zu sagen: „Kein Plastik! Der klangliche Unterschied zu den heute üblichen Drums-Produktionen ist gewaltig und hat sich auf sämtliche Instrumente positiv ausgewirkt. Natürlich waren auch Aufwand und Kosten höher, aber für mehr Qualität zahlen wir gerne.“

Aber nicht nur das aufwendige Produktionsverfahren zeugt von der überaus kreativen Lebendigkeit der Band, sondern auch das abwechslungsreiche Songwriting, an dem auf The Arsonist alle vier Sodom-Musiker Tom Angelripper (Gesang, Bass), Frank Blackfire (Gitarre), York Segatz (Gitarre) und Toni Merkel (Schlagzeug) beteiligt waren. Tom: „Von Frank stammen wieder die für Sodom typischen Riffs und Hooks, während York ein epischeres Songwriting bevorzugt. Als perfekte Ergänzung zu beiden hat auch Toni, der ebenfalls sehr gut Gitarre spielt, eine Reihe Songs beigesteuert und dem Album zu noch mehr Vielseitigkeit verholfen.“

Trigger Discipline, der härteste Song auf The Arsonist erschien gestern als Single und Lyric Video. Hier dreht sich alles um einen Scharfschützen, der die Kontrolle über sein Handeln völlig verloren hat und wahllos Menschen tötet.

Das Lyric Video ist hier zu sehen:

The Arsonist Tracklist:

1. The Arsonist

2. Battle Of Harvest Moon

3. Trigger Discipline

4. The Spirits That I Called

5. Witchhunter

6. Scavenger

7. Gun Without Groom

8. Taphephobia

9. Sane Insanity

10. A.W.T.F.

11. Twilight Void

12. Obliteration Of The Aeons

13. Return To God In Parts

The Arsonist erscheint am 27. Juni weltweit über SPV/Steamhammer als CD digipak, 2LP Version, limitiertes Box Set, Download und Stream.

Sodom live 2025:

12.04. Geiselwind – Metal Franconia Festival

03.07. Ballenstedt – Rock Harz Festival