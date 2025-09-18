South Of Heaven 2026: Metal-Festival im Grenzgebiet der Niederlande gibt neue Bandwelle bekannt

Nach einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 kehrt das South Of Heaven Festival in Maastricht im kommenden Jahr zurück. Am 6. und 7. Juni 2026 wird die Stadt erneut zum Treffpunkt für Metal-Fans aus ganz Europa.

Bereits jetzt dürfen sich Besucher:innen auf ein starkes Line-Up freuen: Black Label Society, Hellripper, Trenchwar, A Knight Under Maria’s Altar und The Fifth Alliance sind frisch bestätigt. Zuvor hatten die Veranstalter bereits die Legenden Sepultura, die Symphonic-Death-Metaller von Septic Flesh sowie die Kultband Rectal Smegma angekündigt.

Das Festival wird von der Muziekgiterij Maastricht in Zusammenarbeit mit Doomstar Bookings organisiert. Die erste Ausgabe im Juni 2025 konnte mit Auftritten von In Flames und Meshuggah bereits große Begeisterung auslösen und machte das Event sofort zu einem festen Termin im europäischen Metal-Kalender.

Mit der zweiten Auflage setzt das South Of Heaven Festival seinen Anspruch fort, ein vielfältiges und hochkarätiges Programm zu präsentieren, das von internationalen Headlinern bis hin zu aufstrebenden Acts reicht.

Tickets sind bereits im Verkauf.