Spirit Adrift: veröffentlichen Titeltrack und Video aus ihrer kommenden EP „Forge Your Future“

Die neuen Meister des Heavy Metal sind zurück! Nicht einmal ein Jahr nach ihrem von den Fans gefeierten Album Enlightened In Eternity kehren Spirit Adrift mit einem weiteren Meisterwerk zurück. Diesmal legen die Herren aus Phoenix, Arizona eine 20-minütige, dreiteilige EP vor, die den Titel Forge Your Future trägt und am 27. August ihre Veröffentlichung feiert. Den ersten gleichnamigen Titeltrack kann man bereits auf Spotify, Apple Music und Co. anhören.

Verpasst auch nicht das Lyric-Video zu Forge Your Future auf YouTube:

Forge Your Future ist in folgenden Formaten erhältlich:

– Orange LP+CD – alle Verkaufsstellen

– Ultra Clear LP+CD – nur bei CM Distro erhältlich (300 Stück)

– Goldene LP+CD – nur bei Evil Greed erhältlich (200 Einheiten)

Forge Your Future Tracklist:

1. Forge Your Future (06:52)

2. Wake Up (05:28)

3. Invisible Enemy (07:32)

Von Anfang an waren Spirit Adrift für Gitarrist und Sänger Nate Garrett viel mehr als eine Obsession. Es wurde zu einer Mission für sich selbst – ein Bestreben, die Kraft und das Potenzial von Melodic Metal, Doom und Hard Rock neu zu erschaffen, wie die Meister vor ihm. Mit vier Alben im Gepäck, darunter das 2020er Album Enlightened In Eternity, haben Spirit Adrift das Vermächtnis von Ozzy Osbourne und Metallica infrage gestellt und ihren eigenen Platz im Pantheon gefestigt.

Auf Forge Your Future breiten Spirit Adrift nun ihre Flügel aus und lassen jeden Gedanken an Nostalgie hinter sich. Tracks wie Wake Up mit seinem Crazy Train-ähnlichen Drive, der schwermütige und doch hoffnungsvolle Titeltrack oder der Riff-Ritt von Invisible Enemy zeigen, dass Garrett & Co keine Schüler mehr sind, sondern Meister ihres metallischen Spiels und Fackelträger für eine neue Generation von Heshern, Headbangern und Heavy-Metal-Platzherren.

Spirit Adrift sind:

Nate Garrett – Gesang, Gitarre und Bass

Marcus Bryant – Schlagzeug

Spirit Adrift online:

https://www.facebook.com/SpiritAdrift/