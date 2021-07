Before The Dawn: Livestream und Wiederveröffentlichung zum Album „Deadlight“

Wie keine andere Band da draußen kombinieren Before The Dawn die Schwere des melodischen Death Metals, die Düsternis des Dark Metals und die eisige Kälte finnischer Winter mit wunderschönen Melodien und epischen Hymnen und haben sich so ihren Weg zur Einzigartigkeit gebahnt. Gegründet 1999 von der Death- und Gothic-Doom-Metal-Ikone Tuomas Saukkonen als sein Soloprojekt und mit einem Backkatalog von sieben Studioalben und mehreren EP- und Single-Veröffentlichungen bis heute, wurden Before The Dawn zu Finnlands ultimativem Aushängeschild des melodischen Death Metal. Am 10. Januar 2013 durch ein Pressestatement von Tuomas Saukkonen aufgelöst, um sich auf Wolfheart zu konzentrieren, war es offensichtlich viele Jahre lang ruhig um die Band, doch das soll sich nun ändern!

Nach der bereits veröffentlichten Single Final Storm, die mit der Originalbesetzung von 2007 geschrieben wurde und dem ersten neuen Track seit neun langen Jahren, wurde jetzt das erfolgreichste Album und zeitlose Meisterwerk von Before The Dawn namens Deadlight auf dem finnischen Label Stay Heavy Records wiederveröffentlicht. Zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl und remastert mit Bonustracks.

Um die Wiederveröffentlichung und das seltene Zusammentreffen der Originalbesetzung gebührend zu feiern, haben Before The Dawn einen ganz besonderen und intimen Akustik-Streaming-Gig realisiert. Tickets sind HIER erhältlich und die Show kann bis zum 16. Juli angesehen werden.

Tuomas Saukkonen erklärt:

„Es fühlt sich unwirklich und absolut fantastisch an, dass wir 15 Jahren nach der ursprünglichen Veröffentlichung endlich eine Vinyl-Version von Deadlight herausbringen und ebenso erstaunlich ist, dass wir uns mit Juho und Lars zusammengetan haben, um neue Musik zu schreiben und auch akustische Versionen von zehn ausgewählten Songs für einen Streaming-Gig arrangiert haben. Für mich definitiv einer der hellsten Lichtblicke für 2020/2021.“

Verschafft euch einen ersten Eindruck davon, was euch bei diesem einzigartigen Event erwartet und seht euch hier den offiziellen Teaser an:

Die Neuauflage von Deadlight, inklusive eines brandneuen Songs und Bonustracks, ist ab sofort via Stay Heavy Records erhältlich und kann HIER erworben werden.

Deadlight Tracklist:

01.Wrath

02. Faithless

03. Fear Me

04. Eternal

05. Morning Sun

06. Deadsong

07. Guardian

08. Star of Fire

09. Reign of Fire

10. …

11. The Final Storm

12. Painless

13. Warrior Of Ancient

14. Unbreakable (Live at Nosturi)

15. Gehenna

16. The Bitter End

