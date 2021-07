Filmtitel: Call My Agent! – Staffel 4

Sprachen: Deutsch, Französisch

Laufzeit: ca. 312 Minuten

Genre: Komödie, Unterhaltung

Release: 11.06.2021

Regie: Antoine Garceau, Marc Fitoussi

Link: https://www.edel.com/

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Camille Cottin, Liliane Rovère, Thibault de Montalembert, Gregory Montel



Bereits in die vierte Runde geht Call My Agent!. Unter der Regie von Antoine Garceau und Marc Fitoussi erschien am 11.06.2021 die Serienfortsetzung für die deutschen Heimkinos, die digital bereits im Mai erworben werden konnte. Die französische Fernsehserie feierte am 14.10.2015 auf dem Sender France 2 ihre Premiere und konnte seitdem viele Interessierte begeistern. Zudem gab Dominique Besnehard am 28.01.2021 bekannt, eine fünfte Staffel sowie einen Fernsehfilm basierend auf der Serie zu produzieren. Ein Ende ist im Call My Agent! Kosmos also noch nicht in Sicht. Kommen wir jetzt erst einmal auf die vierte Staffel zu sprechen, bevor wir weiter in die noch nicht greifbare Zukunft abschwenken.

Die Story von Call My Agent! – Staffel 4:

In der Pariser Schauspiel-Agentur ASK herrscht Krisenstimmung. Vier Monate ist es her, dass Andréa und Gabriel einen gnadenlosen Kampf gegen Mathias um die Agentur ausgetragen haben. Nachdem Mathias nun eine eigene Agentur gegründet hat, muss sich Andréa als neue Chefin bei ASK durchschlagen. Und das Business ist nicht einfacher geworden! Noch dazu droht die Gefahr, alle Talente von Mathias – mit ein wenig Schützenhilfe seiner treuen Assistentin Noémie – zu verlieren. Und so wird nach wie vor um jeden großen Namen mit harten Bandagen gekämpft – so auch um Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver und Jean Reno.

Während Camille beginnt, als Sofias Agentin zu arbeiten, wird Hervés Überzeugung für den Agentenjob durch ein Rollenangebot auf die Probe gestellt. Und als ein neuer Senior-Agent von Starmedia bei ASK anheuert, macht sich Gabriel auf eine steinige Reise gefasst. Wagemut und Gefahr sind bei ASK in Staffel 4 also definitiv angesagt!