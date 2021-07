Fazit

Alleine die Tatsache, dass Milla Jovovich im Filmumfang viel zu wenig Zeit bekommt, wertet die Produktion schnell ab. Wie dem auch sei, die charismatische Schauspielerin kann The Rookies auch im Alleingang nicht mehr retten. Die Action Komödie ist oft zu platt, die Dialoge nur halbherzig und viel zu schwammig umgesetzt und trotz der vereinzelten Schmunzler ist man eher über die Umsetzung entsetzt, als das man darüber lachen möchte. Albern kommt die chinesische Umsetzung nur selten zum Schuss. Actionreich abgedreht muss man bei der Story viele Kompromisse schließen. Schade eigentlich, warum Milla bei einem solchen Erguss überhaupt mitwirkt und ihren guten Namen dafür herhalten will. Wie dem auch sei, die chinesische Dominanz in allen Belangen, die im Reich der Aufgehenden Sonne vielleicht funktionieren mag, kommt in meinem Player nur sehr bedingt an, wenn man nicht noch härter mit The Rookies ins Gericht gehen möchte. Für alles gibt es einen Abnehmer, für diesen Film sicher auch, aber es dürften nur wenige begeistert die fast zwei Stunden zelebrieren. Bonusmaterial ist zudem Fehlanzeige.