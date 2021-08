Filmtitel: Die Sinnlichkeit Des Schmetterlings

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 93 Minuten

Genre: Drama, Komödie, Erotik

Release: 22.07.2021

Regie: Priscilla Cameron

Link: https://www.eurovideo.de/

Produktion: EuroVideo Medien GmbH

Schauspieler:

Melissa George, Ewen Leslie, Ed Oxenbould, Sophie Lowe, Ella Jaz Macrokanis

Über EuroVideo Medien GmbH lief der 93 Minuten starke Film Die Sinnlichkeit Des Schmetterlings am 22.07.2021 vom Stapel. In der Kombination Drama, Komödie und Erotik ist mir persönlich hier bei Time For Metal kein Film in die Hände gekommen und mein erster Gedanke war, soll ich wirklich zu diesem Streifen einen kleinen Bericht anfertigen? Schlussendlich wäre es sicher schade, die Disc ungesehen im weiten Raum der häuslichen Sammlung unangetastet versauern zu lassen. Das Artwork lässt Böses erahnen und so stürze ich mich für euch in ein wohl nicht metallisches Abenteuer. Alle, die ebenso unerschrocken agieren wollen, haben weiter unten die Möglichkeit, den Trailer aufzurufen.

Die Story von Die Sinnlichkeit Des Schmetterlings:

Als der 13-jährige Fin die attraktive Blumenhändlerin und Ex-Burlesque-Tänzerin Evelyn kennenlernt, wird der Blumenladen fortan zum perfekten Zufluchtsort für den Jungen. Aus seiner Zuneigung für die reife Frau wird eine Mischung aus Bewunderung, jugendlicher Liebe und Verlangen. Doch Fins Vater Al entwickelt ebenfalls Gefühle für Evelyn…