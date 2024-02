Burning Q Festival 2024: Chapel Of Disease ersetzten Spirit Adrift

Spirit Adrift müssen ihre Show aufgrund von Umständen, die außerhalb ihrer und des Veranstalters Kontrolle liegen, auf dem diesjährigen Burning Q Festival 2024 absagen. Die Veranstalter hoffen, dass sie ihren Auftritt zu gegebener Zeit nachholen können.

Den dadurch freigewordenen Slot werden nun Chapel Of Disease übernehmen. Waren sie ursprünglich eine Wunschband für das nächste Jahr, freut sich das Burning Q Festival Team uns umso mehr, die Band schon in diesem Jahr mit ihrem brandneuen Album Echoes Of Light im Gepäck bei sich begrüßen zu dürfen.

Die Headliner des diesjährigen Burning Q Festivals sind keine Geringeren als Dool, die Death Metal Kombo Lik und die Thrasher Toxic Holocaust, die mit ihren energiegeladenen Auftritten das Publikum in ihren Bann ziehen werden. Diese hochkarätigen Acts werden von weiteren namhaften Künstlern wie Uada und Stallion begleitet, die das Festival mit ihrer musikalischen Vielfalt bereichern werden. Die Veranstaltung findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, am 26. und 27. Juli 2024, statt.

Tickets gibt es hier: https://www.burningq.de/tickets/