Suicide Silence: Enthüllen Cover und Track List ihres sechsten Studio Albums „Become The Hunter“

Die kalifornischen Extreme Metal Titanen Suicide Silence enthüllen stolz das Cover und die Track-Liste ihres sechsten Studio Albums Become The Hunter. Das Album wird Anfang 2020 erscheinen, während der Pre-Order bereits im November beginnen wird!

Become The Hunter wurde von Steve Evetts (The Dillinger Escape Plan, Sepultura, Hatebreed) im The Omen Room produziert und von Josh Wilbur (Trivium, Lamb Of God, Gojira) gemixt. Ted Jensen (Pantera, Deftones, Slipknot) war in den Sterling Sound Studios in Nashville, Tennessee für das Mastering zuständig. Das Artwork für das Album stammt von Adrian Baxter.

Die Trackliste von Become The Hunter liest sich folgendermaßen:

01. Meltdown

02. Two Steps

03. Feel Alive

04. Love Me To Death

05. In Hiding

06. Death’s Anxiety

07. Skin Tight

08. The Scythe

09. Serene Obscene

10. Disaster Valley

11. Become The Hunter

Mehr Infos zu Become The Hunter folgen in Kürze.

Suicide Silence gehen ab 14. November in Süd-Amerika auf Tour. Mehr Tourdaten werden noch angekündigt.

Folgende Tourdaten sind bestätigt:

Latin American Tour 2019

w/ Revocation

14.11. MEX Mexico City – Sala Puebla

15.11. MEX Monterrey – Café Iguana

17.11. CO Bogotá – Ace of spades-club

19.11. CO Cali – Distorsion Hellfire Club

20.11. RCH Santiago – Blondie

21.11. RA Buenos Aires – The Other Place

23.11. BR São Paulo – The House

24.11. PY Asunción – Sala García Lorca

